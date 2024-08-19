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تكنولوجيا وعلوم

تحديثات ومزايا لأشهر لعبة إلكترونية في العالم.. ما الجديد؟

Lebanon 24
19-08-2024 | 09:14
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حرصت الشركة المطورة للعبة "جاتا سان اندريس"  على توفير تحديثات مستمرة للعبة وذلك لوضع مجموعة من الإضافات التي تزيد من مزايا اللعبة. فما هي هذه المزايا؟

يمكن لجميع المستخدمين الاستمتاع بالعديد من الخصائص التي تقدمها اللعبة حيث توفر اللعبة في الإصدار الجديد مجموعة من المزايا والتي جاءت بصورة واضحة بعد التحديثات التي تم إجراؤها على اللعبة مؤخرًا، ومن بين هذه المميزات التالي:
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- لا يحتاج الإصدار الجديد من اللعبة الى مساحة كبيرة على الهاتف أو جهاز الكمبيوتر لذلك سيتم تحميله بسهولة على أي نوع.
- توفر اللعبة مجموعة من السيارات والدراجات الحديثة بالإضافة إلى الطائرات المتنوعة.
- يمكن الحصول على مجموعة من الأسلحة الجذابة والثقيلة
- توفير تحديث خرائط اللعبة مع إطلاق مجموعة من الشفرات التي تسهل المهام على اللاعبين.
- الدخول لبيئة تمتلئ بالإثارة والتحديات مما يجعل اللاعب في حالة من التشويق المستمر للخوض في مغامرات اللعبة.
يمكن تحديث اللعبة لآخر إصدار وذلك للاستمتاع بمغامرات لا تنتهي من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها اللعبة حيث توفر اللعبة مجموعة من المهام الخطيرة والتي تبدأ بعد تحميل الإصدار الأخير، ومن أبرز هذه المهام ما يلي:

- التخطيط لسرقة محل المجوهرات.
- أيضًا من المهام هي سرقة الأدوات والأسلحة العسكرية والتي تعتبر من أخطر المهام التي تمت إضافتها إلى اللعبة.
- كما يتم وضع مهام سرقة أموال الركاب من خلال نقلهم إلى مكان غامض والسطو عليهم.
- اقتحام المنازل بدون توقف وسرقة الأسلحة المتنوعة، بالإضافة إلى مطاردة العصابة بمساعدة ريدر وسويت. (البديل)
 
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