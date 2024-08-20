أفضل أجهزة السينما المنزلية لعام 2024

من الممكن، بل ومن السهل، الحصول على تجربة سينمائية في المنزل. وباستخدام جهاز عرض رخيص الثمن، يمكنك مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية على شاشة بحجم أكبر من 100 بوصة. ومع مُضخم الصوت أو جهاز الاستقبال ومكبرات الصوت، يمكنك الحصول على صورة وصوت لا يقلان جودة عن السينما المحلية. والأفضل من ذلك، لا توجد حشود ولا ضوضاء، ويمكنك إيقاف العرض في أي وقت للعناية بأغراض أخرى.

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عروض السينما المنزلية



تتميز أجهزة عرض السينما المنزلية الحديثة بجودة الصورة، وسطوع جيد في الإضاءة المحيطة، وألوان زاهية، ونسبة تباين عالية الجودة، ويمكنك اختيار جهاز يبدأ من 200 دولار تقريباً، ما يعني أنه يمكنك الحصول على شاشة ضخمة مقابل جزء صغير من تكلفة التلفزيون الكبير. كما أن عديداً من الموديلات محمولة، ما يجعلها مثالية لليلة سينمائية ممتعة في الفناء الخلفي تحت النجوم. تتميز أجهزة عرض السينما المنزلية الحديثة بجودة الصورة، وسطوع جيد في الإضاءة المحيطة، وألوان زاهية، ونسبة تباين عالية الجودة، ويمكنك اختيار جهاز يبدأ من 200 دولار تقريباً، ما يعني أنه يمكنك الحصول على شاشة ضخمة مقابل جزء صغير من تكلفة التلفزيون الكبير. كما أن عديداً من الموديلات محمولة، ما يجعلها مثالية لليلة سينمائية ممتعة في الفناء الخلفي تحت النجوم.

نقدم إليكم 3 من أفضل اختيارات مجلة "CNET"، وهي مناسبة للميزانيات ومختلف التفضيلات.

• "إبسون هوم سينما 5050 يو بي (Epson Home Cinema 5050UB)" أفضل جهاز عرض للسينما المنزلية بصفة عامة.

يعد جهاز "إبسون هوم سينما 5050 يو بي" أفضل جهاز عرض منزلي شامل قمنا بمراجعته. احصل على نسبة تباين ممتازة، مقترنة بمعامل سطوع مثير للإعجاب وألوان دقيقة، وكل ذلك مع تفاصيل أفضل مما هو ممكن مع جهاز عرض بدقة 1080 بكسل، ولديك كل القطع للحصول على صورة رائعة.



جهاز العرض للترفيه المنزلي هذا ليس رخيص الثمن، ولكنه يوفر خطوة كبيرة في جودة الصورة. يأتي مزوداً بمنفذ «HDMI 2.0»، الذي يسمح لك بعروض "4 كيه". كما تجعل إزاحة العدسة الواسعة والتقريب الآلي تجربة المشاهدة أكثر روعة.



خيارات أخرى



• "أنكر نيبولا مارس II برو (Anker Nebula Mars II Pro)" أفضل جهاز عرض محمول.



إن جهاز طأنكر نيبولا مارس II برو" أصغر من علبة كوكاكولا من 6 عبوات، ومُجهز ببث «واي فاي»، ومكبر صوت «بلوتوث» بصوت عالٍ مدهش، ومزود أيضاً بمقبض.



إنه يوفر تصحيح الانحراف الرأسي التلقائي والأفقي اليدوي. يحتوي هذا الجهاز القوي الصغير المحمول على شيء يفتقر إليه عديد من أجهزة العرض المدمجة مثل "ڨيمغو پي 10": ألا وهو "البطارية المدمجة".



يعد جهاز العرض الاقتصادي هذا آلة ترفيه شاملة لطيفة للغاية أيضاً. يبلغ سعره نحو 550 دولاراً، ولكن يمكنك توفير 70 دولاراً عند شرائه مباشرة من "أنكر" مع استخدام رمز الكوبون "WSCPCC8CGG" عند الدفع.



• "إبسون هوم سينما 2350 (2350 Epson Home Cinema)" أفضل جهاز عرض "4 كيه" اقتصادي.



يعد جهاز "إبسون هوم سينما 2350" جهاز عرض بدقة "4 كيه" بالغ السطوع وبسعر مغرٍ. يحتوي على إزاحة العدسة والبث المدمج والحجم الصغير. وقد انخفض سعره منذ إصداره، لذلك فهو الآن يتنافس مع أحد الأجهزة المفضلة الأخرى لدينا.



يعد جهاز "هوم سينما 2350" ساطعاً بشكل مثير للإعجاب. إنه أحد أكثر أجهزة العرض سطوعا التي قمنا باختبارها. ومع ذلك، فإن نسبة التباين الخاصة به ليست رائعة، وهي أقل بكثير من المتوسط. نتيجة لذلك، تبدو صورته باهتة و"مسطحة" مقارنة ببعض أجهزة العرض الأخرى.



على الرغم من أنه بدقة "4K"، فإن "هوم سينما 2350" يستخدم شاشات "إل سي دي" لإنشاء صورته، لذلك فهو عُرضة لضبابية الحركة. لهذا السبب، لا تبدو صورته واضحة دائماً كما قد تتوقع. إذا كنت مستعداً للقبول بدقة «4 كيه» وتحتاج إلى شيء ذي سطوع شديد، فهذا هو أفضل خيار بسعر يقترب من 1000 دولار. (الشرق الاوسط)