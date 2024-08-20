برمجيات جديدة ستسهل عمل المصورين الاحترافيين

طوّر علماء من جامعة جنوب الأورال الروسية برمجيات جديدة يمكن استخدامها في عمليات تعديل الصور.



وقالت تاتيانا دولكيخ، الخبيرة في علوم البرمجة في الجامعة: "حصلنا على براءة اختراع لتطوير برمجيات جديدة يمكن استعمالها في تعديل الصور وحذف العناصر غير المرغوبة فيها منها، هذه البرمجيات ستسهل على المصورين الاحترافيين عمليات حذف بعض عناصر الصورة من دون الحاجة لتحديد حواف العنصر المراد حذفه، ما سيوفر عليهم الكثير من الجهد والوقت".

Advertisement



وأضافت: "هذه البرمجيات فريدة من نوعها بالنسبة لروسيا، وباستخدامها لن يكون الشخص الذي يقوم بتعديل الصورة مضطرا لتحديد العنصر الذي يريد حذفه عدة مرات كما هو الحال مع برامج التعديل الموجودة حاليا، بل يكفي أن ينقر على العنصر وسيتم حذفه وتعديل الصورة وحفظ التعديلات في غضون ثانية واحدة فقط".



كما لفتت الخبيرة إلى أن البرمجيات الجديدة يمكنها حذف مختلف أنواع العناصر الموجودة في الصور، مثل الأشخاص أو الحيوانات أو قطع الأثاث أو حاويات القمامة والعديد من الأشياء الأخرى، ومن المخطط أن يتم تطويرها لتكون قادرة على التعرف على أكثر من 100 عنصر.

وذكرت دولكيخ إلى أن البرمجيات الجديدة يمكن تطويرها لتكون متاحة للجميع حاليا، لكن هذا الأمر بحاجة لشركاء مهتمين بهذا الموضوع.