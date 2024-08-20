لمحبي "نينتندو".. هذا الخبر لكم

كشفت شركة "نينتندو" لألعاب الفيديو، الثلاثاء، أنها ستفتتح متحفها الخاص في كيوتو في غرب اليابان في الثاني من تشرين الأول المقبل.



ويظهر مُبتكر شخصية "ماريو" شيغيرو مياموتو، في مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت وهو يسير في صالة تضم عدداً كبيراً من منتجات الشركة اليابانية التي تعمل منذ نهاية القرن التاسع عشر في تصنيع أوراق اللعب والألعاب والألعاب اللوحية، قبل أن تحقق نجاحاً عالمياً مع ألعاب الفيديو الخاصة بها.

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ويضم المعرض أيضاً قطعا خارجة بعض الشيء عن نطاق اختصاص نينتندو، على غرار آلة نسخ أو عربة للأطفال، داخل واجهات زجاجية تحت أجهزة تحكم متدلية من السقف.

ويعرض الفيديو أيضاً جزءاً تفاعلياً من المتحف، يتيح للزائر اللعب عبر الهاتف الذكي مع بطاقات عملاقة معروضة على الأرض، أو ضرب كرات ترميها آلة بواسطة هراوة، ضمن تصميم داخلي ياباني يعود إلى ستينات القرن العشرين وسبعيناته.





وفي المقطع المصور، يقول مياموتو: "نريد إظهار تطوّر الترفيه مع تسليط الضوء على العناصر التي تشاركتها وبنتها نينتندو على مر السنين".

وستُباع تذاكر الدخول على أساس سحب بالقرعة ويبلغ سعر بطاقة دخول البالغين 3300 ين (حوالى 22 دولاراً)، بحسب الموقع الرسمي.