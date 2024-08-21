Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"نينتندو" تفتتح متحفها الخاص في كيوتو

Lebanon 24
21-08-2024 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1237016-638598362618959257.jpg
Doc-P-1237016-638598362618959257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "نينتندو" لألعاب الفيديو الثلاثاء أنها ستفتتح متحفها الخاص في كيوتو في غرب اليابان بتاريخ الثاني من تشرين الأول، كاشفة النقاب عن بعض القطع والمعروضات التفاعلية التي ستتيح للزوّار استكشاف تاريخها الممتد لأكثر من 130 عاماً.
Advertisement

وقال مُبتكر شخصية "ماريو" شيغيرو مياموتو، في مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت الثلاثاء "نريد إظهار تطوّر الترفيه مع تسليط الضوء على العناصر التي تشاركتها وبنتها نينتندو على مر السنين".
 
ويضم المعرض أيضاً قطعا خارجة بعض الشيء عن نطاق اختصاص نينتندو، على غرار آلة نسخ  أو عربة للأطفال، داخل واجهات زجاجية تحت أجهزة تحكم متدلية من السقف.
 
ويعرض الفيديو أيضاً جزءاً تفاعلياً من المتحف، يتيح للزائر اللعب عبر الهاتف الذكي مع بطاقات عملاقة معروضة على الأرض، أو ضرب كرات ترميها آلة بواسطة هراوة، ضمن تصميم داخلي ياباني يعود إلى ستينات القرن العشرين وسبعيناته. (إمارات 24) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:05 | 2024-08-21
06:13 | 2024-08-21
02:13 | 2024-08-21
02:00 | 2024-08-21
00:00 | 2024-08-21
23:00 | 2024-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24