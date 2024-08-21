"نينتندو" تفتتح متحفها الخاص في كيوتو



Advertisement

وقال مُبتكر شخصية "ماريو" شيغيرو مياموتو، في مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت الثلاثاء "نريد إظهار تطوّر الترفيه مع تسليط الضوء على العناصر التي تشاركتها وبنتها نينتندو على مر السنين". أعلنت شركة "نينتندو" لألعاب الفيديو الثلاثاء أنها ستفتتح متحفها الخاص في كيوتو في غرب اليابان بتاريخ الثاني من تشرين الأول، كاشفة النقاب عن بعض القطع والمعروضات التفاعلية التي ستتيح للزوّار استكشاف تاريخها الممتد لأكثر من 130 عاماً.وقال مُبتكر شخصية "ماريو" شيغيرو مياموتو، في مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت الثلاثاء "نريد إظهار تطوّر الترفيه مع تسليط الضوء على العناصر التي تشاركتها وبنتها نينتندو على مر السنين".

ويضم المعرض أيضاً قطعا خارجة بعض الشيء عن نطاق اختصاص نينتندو، على غرار آلة نسخ أو عربة للأطفال، داخل واجهات زجاجية تحت أجهزة تحكم متدلية من السقف.

ويعرض الفيديو أيضاً جزءاً تفاعلياً من المتحف، يتيح للزائر اللعب عبر الهاتف الذكي مع بطاقات عملاقة معروضة على الأرض، أو ضرب كرات ترميها آلة بواسطة هراوة، ضمن تصميم داخلي ياباني يعود إلى ستينات القرن العشرين وسبعيناته. (إمارات 24)