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تكنولوجيا وعلوم

بالصورة.. لوحة مذهلة من الفضاء

Lebanon 24
21-08-2024 | 08:08
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التقط رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا ماثيو دومينيك صورة مذهلة لمركبة فضاء روسية من طراز سويوز في ظل شفق قطبي أخضر نابض بالحياة من محطة الفضاء الدولية.
 
تم التقاط هذه الصورة الاستثنائية أثناء البعثة 71 في عام 2024، بينما كانت محطة الفضاء الدولية في مدار حول الأرض.

ونشر دومينيك الصورة عبر حسابه على "أكس"، مشيرًا إلى أن سطوع الشفق القطبي كان نتيجة للنشاط الشمسي الأخير. وتُظهر الصورة مركبة الفضاء سويوز، وهي مغمورة بأشعة الشمس التي بدأت في الظهور خلف الكاميرا، مما أدى إلى إنتاج تباين بصري مذهل.

والشفق القطبي الأخضر المرئي في الخلفية هو نتيجة لتفاعل الجسيمات الشمسية المشحونة مع الغلاف الجوي للأرضن حيث يؤدي هذا التفاعل إلى إثارة جزيئات الأكسجين، مما ينتج عنه التوهج الأخضر المميز المرتبط عادة بالشفق القطبي.
 
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