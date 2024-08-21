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تكنولوجيا وعلوم

لعشّاق سامسونغ.. إليكم مواصفات شاشة هاتف "Galaxy S25 Ultra"

Lebanon 24
21-08-2024 | 08:14
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بقياس 6.8 بوصة، يتمتع هاتف "Samsung Galaxy S24 Ultra" بشاشة أكبر من معظم الهواتف، ولكن شاشة "Samsung Galaxy S25 Ultra" يمكن أن تكون أكبر.

وحسب المعلومات المسرّبة، فإن هاتف "Samsung Galaxy S25 Ultra" سيحتوي على شاشة مقاس 6.86 بوصة، مما قد يجعله يتطابق أكثر أو أقل مع "iPhone 16 Pro Max"، والذي تشير التسريبات إلى أنه سيحتوي إما على شاشة مقاس 6.9 بوصة أو شاشة بحجم 6.86 بوصة.
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وهذه ليست الطريقة الوحيدة التي قد يتطابق بها هاتف "Samsung Galaxy S25 Ultra" مع "iPhone 16 Pro Max"، حيث كشفت المعلومات أن هاتف Samsung القادم سيكون عرضه 77.6 ملم (أقل من 79 ملم من سابقه)، وهو على ما يبدو نفس عرض iPhone 16 Pro Max. 
(tech radar)

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