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تكنولوجيا وعلوم

عالم يحذر.. خطر حدوث زلازل قوية جديدة في كامتشاتكا

Lebanon 24
22-08-2024 | 04:47
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أعلن دانيل تشيبروف مدير فرع كامتشاتكا لمركز البحوث الفيدرالي "الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة" أن خطر حدوث زلازل قوية لا يزال قائما، ولكنها ستكون أضعف من الزلزال الأخير.
 
ووفقا له، بصورة عامة النشاط الزلزالي في كامتشاتكا ليس نادرا، وقد بلغت قوة الزلزال الذي وقع 7.0 درجة وكان على بعد 115 كيلومترا عن مدينة بيتروبافلوفسك- كامتشاتسكي، ومع ذلك أحدث هزة قوية فيها وصلت إلى 6 درجات بحسب مقياس ريختر. وكل شيء يشير إلى أن زلازل أخرى ستتبعه ولكنها ستكون أضعف منه. أي لم يكن هذا الزلزال مقدمة لزلزال أقوى.
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وأشار الخبير إلى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين ثوران بركان شيفيلوتش والزلزال لأنها تعود إلى عمليات مختلفة.

وقال: "بركان شيفيلوتش نشط منذ عام وثورانه الحالي ليس سوى حلقة من حلقات نشاطه. كما أن البركان بعيد عن مركز الزلزال، فهما يقعان في أجزاء مختلفة من صفيحة الغلاف الصخري". (روسيا اليوم) 
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