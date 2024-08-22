32
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
عالم يحذر.. خطر حدوث زلازل قوية جديدة في كامتشاتكا
Lebanon 24
22-08-2024
|
04:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن دانيل تشيبروف مدير فرع كامتشاتكا لمركز البحوث الفيدرالي "الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة" أن خطر حدوث زلازل قوية لا يزال قائما، ولكنها ستكون أضعف من الزلزال الأخير.
ووفقا له، بصورة عامة النشاط الزلزالي في كامتشاتكا ليس نادرا، وقد بلغت قوة الزلزال الذي وقع 7.0 درجة وكان على بعد 115 كيلومترا عن مدينة بيتروبافلوفسك- كامتشاتسكي، ومع ذلك أحدث هزة قوية فيها وصلت إلى 6 درجات بحسب مقياس ريختر. وكل شيء يشير إلى أن زلازل أخرى ستتبعه ولكنها ستكون أضعف منه. أي لم يكن هذا الزلزال مقدمة لزلزال أقوى.
Advertisement
وأشار الخبير إلى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين ثوران بركان شيفيلوتش والزلزال لأنها تعود إلى عمليات مختلفة.
وقال: "بركان شيفيلوتش نشط منذ عام وثورانه الحالي ليس سوى حلقة من حلقات نشاطه. كما أن البركان بعيد عن مركز الزلزال، فهما يقعان في أجزاء مختلفة من صفيحة الغلاف الصخري". (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر مُهمّ عن الكهرباء.. إليكم الجديد!
Lebanon 24
آخر خبر مُهمّ عن الكهرباء.. إليكم الجديد!
14:20 | 2024-08-21
21/08/2024 02:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانية.. هل كانت قوية؟
Lebanon 24
هزّة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانية.. هل كانت قوية؟
15:34 | 2024-08-21
21/08/2024 03:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عن أماكن "أسلحة حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف "مواقع جغرافية"!
Lebanon 24
تفاصيل عن أماكن "أسلحة حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف "مواقع جغرافية"!
11:00 | 2024-08-21
21/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تراقب تل أبيب عناصر "حزب الله".. تفاصيل إستخباراتية بـ"لسان إسرائيليّ"!
Lebanon 24
هكذا تراقب تل أبيب عناصر "حزب الله".. تفاصيل إستخباراتية بـ"لسان إسرائيليّ"!
13:36 | 2024-08-21
21/08/2024 01:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق أظهر مفاتنها.. زوجة جو أشقر ترقص وتغني بانسجام والجمهور: "كيف قبلان زوجك؟" (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ضيق أظهر مفاتنها.. زوجة جو أشقر ترقص وتغني بانسجام والجمهور: "كيف قبلان زوجك؟" (فيديو)
08:12 | 2024-08-21
21/08/2024 08:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:47 | 2024-08-22
من خلال 3 هواة.. اكتشاف فلكي لنجم "نفاث" يُثير الفضول
03:37 | 2024-08-22
يطير بسرعة هائلة.. جرم سماوي غامض يحاول مغادرة مجرتنا
01:00 | 2024-08-22
شركة Vivo تعلن عن واحد من أفضل هواتفها الذكية
23:00 | 2024-08-21
روبوتات جوية تناور وتساعد في الكوارث
15:52 | 2024-08-21
حطم رقماً قياسياً.. رونالدو يهزم ميسي على "يوتيوب"
14:26 | 2024-08-21
تحديث جديد لـ"واتساب"... سيتخلى عن ميزة اشتهر بها
فيديو
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
22/08/2024 14:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
22/08/2024 14:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
22/08/2024 14:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24