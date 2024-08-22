"روس كوسموس" تعلن عن أسماء الرواد الذين سترسلهم إلى المحطة الفضائية

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أعلنت وكالة "روس كوسموس" عن أسماء الرواد الذين سيذهبون إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبات "سويوز" الروسية في الفترة ما بين 2025 و2026.وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "حددت اللجنة المشتركة أسماء رواد الفضاء الذين سيتم إرسالهم إلى المحطة الفضائية على متن مركبات سويوز في الفترة ما بين عامي 2025 و2026. مركبة سويوز إم إس-27 التي ستطلق في آذار 2025 ستحمل على متنها رائدي الفضاء الروسيين سيرغي ريجيكوف وأليكسي زوبريتسكي، والرائد التابع لوكالة ناسا جوناثان كيم، أما مركبة سويوز إم إس-28 التي ستطلق في النصف الثاني من عام 2025، سيضم طاقمها الأساسي الرواد الروس:سيرغي كود سفيرتشكوف، وسيرغي ميكايف، وأوليغ بلاتونوف".وأضاف البيان:"تخطط روس كوسموس أيضا لإطلاق مركبة سويوز إم إس-29 نحو المحطة الفضائي الدولية عام 2026، وستحمل هذه المركبة على متنها رواد الفضاء الروس بيوتور دوبروف، وسيرغي كورساكوف، وآنا كيكينا".وأشارت "روس كوسموس" إلى أن رائد الفضاء الأميركي جوناثان كيم سيذهب إلى المحطة على متن مركبة "سويوز" في إطار الاتفاقية التي وقعتها مع وكالة ناسا للرحلات الفضائية المشتركة، وبموجب هذه الاتفاقية أيضا سيذهب رائد الفضاء الروسي كيريل بيسكوف إلى المحطة على متن مركبة Crew Dragon الأميركية.