في هذا التاريخ... الهند تكشف عن موعد إرسال رائد فضاء إلى المحطة الدولية

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كشفت الهند عن الموعد المحتمل لإرسال رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.وفي مؤتمر صحفي عقد عشية الاحتفال بأول يوم وطني للفضاء في الهند استحدثته الحكومة الهندية بمناسبة الهبوط الناجح لمركبة "تشاندرايان 3" الهندية في منطقة القطب الجنوبي للقمر، في 23 اب من العام الماضي، تم الإعلان عن إرسال رائد هندي إلى محطة الفضاء الدولية بحلول نيسان المقبل".وسيزور رائد الفضاء الهندي محطة الفضاء الدولية في إطار المبادرة المشتركة بين "ناسا" ومؤسسة الدراسات الفضائية الهندية.وتم اختيار النقيب الطيار شوبانشو شوكلا ليكون مرشحا رئيسيا للمشاركة في المهمة الهندية الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية.