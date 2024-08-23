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تكنولوجيا وعلوم

قريباً.. سيارات كروز ذاتية القيادة لدى "اوبر"

Lebanon 24
23-08-2024 | 16:19
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أعلنت شركة "أوبر تكنولوجيز" انها تعتزم البدء في تقديم سيارات كروز ذاتية القيادة للعملاء على منصة نقل الركاب، التابعة لها العام المقبل.

ووفقاً لوكالة "بلومبرغ"، بمجرد بدء الشراكة متعددة السنوات بين شركتي "أوبر" و"كروز"، سيكون لدى راكب أوبر، الذي يطلب رحلة مؤهلة خيار اختيار سيارة كروز، ذاتية القيادة.
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وتحاول شركة كروز، التابعة لشركة "جنرال موتورز" استعادة قوتها، بعد توقف أسطولها في تشرين الأول الماضي، في أعقاب سوء التعامل من قبل الإدارة السابقة لحادث تصادم مع أحد المشاة.
 
 
وكانت إحدى مركبات الشركة، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، قد صدمت أحد المشاة، الذي تم نقله إلى المستشفى وبقي هناك لأشهر.

وسحبت الهيئات التنظيمية في كاليفورنيا رخصة القيادة الذاتية من شركة كروز، زاعمة أن الشركة لم تكن صريحة بشأن تفاصيل هذا الحادث.
المصدر: ae24
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