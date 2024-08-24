بـ 98 دولارا فقط.. نظارة تستخدم الذكاء الاصطناعي

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باتت النظارات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أحدث اتجاه لشركات التكنولوجيا الصينية العاملة في مجال الأجهزة الذكية، والتي تسارع إلى الاستفادة من حماس المستهلكين تجاه الجمع بين التقنية الحديثة والأجهزة القابلة للارتداء، خاصة بعد إصدار Ray-Ban Meta.ومن أحدث الشركات التي دخلت السوق شركة Superhexa الناشئة المدعومة من شاومي، والتي أطلقت هذا الشهر نظارات Jiehuan الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وفق صحيفة "ساوث شاينا مورنينج بوست".ومقارنة بمنافسيها، فإن نظارة Jiehuan تتمتع بأسعار تنافسية تبلغ 699 يوان (98 دولاراً)، ومع ذلك فهي مماثلة للمنتجات المنافسة من خلال توفير وصول سريع إلى التكنولوجيا التي تدعم برامج الدردشة الذكية مثل ChatGPT، من خلال استخدام مكبرات الصوت والميكروفونات المدمجة.وقال مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي شيا يونجفينج لموقع الأخبار المحلي tmtpost.com: "إنه مضيعة أن يكون لديك يد واحدة تمسك بهاتف ذكي".وأعطى التطور السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي على مدى العامين الماضيين للنظارات الذكية تطوراً هائلاً، مما ساعد في تعزيز الاهتمام بالأجهزة القابلة للارتداء، من خلال السماح للمستخدمين بالاستعلام الفوري عن محيطهم أو ترجمة المحادثات في الوقت الفعلي.وكانت Ray-Ban ومنصات ميتا أكبر المستفيدين من هذا الاتجاه منذ إضافة قدرات الذكاء الاصطناعي إلى نظاراتهم الذكية المجهزة بكاميرا، والتي تبلغ تكلفتها 300 دولار، العام الماضي.وقال فرانشيسكو ميليري الرئيس التنفيذي لشركة النظارات الإيطالية الفرنسية العملاقة EssilorLuxottica، التي تمتلك Ray-Ban، لوكالة "رويترز" في يوليو الماضي، إن الإصدارات الجديدة باعت في بضعة أشهر أكثر من الإصدارات السابقة التي بيعت في عامين.تتوقع شركة الأوراق المالية Sinolink Securities أن تصل الشحنات إلى 2 مليون وحدة بحلول نهاية العام، وبالمقارنة بلغت إجمالي شحنات نظارات الواقع المعزز العام الماضي 480 ألف وحدة، فيما تتطلع الشركات الصينية المنافسة الآن إلى تقديم وظائف مماثلة لنظارات Ray-Ban، ولكن بتكلفة أقل بكثير.بالنسبة لنظارات Jiehuan، يعني هذا 11 ساعة من تشغيل الموسيقى وما يصل إلى نصف شهر من بقائها مشحونة في إطارات تزن 30 جراماً فقط، حسب الشركة، وتشمل الميزات الأخرى التوجيه الملاحي الصوتي والدردشة بالذكاء الاصطناعي والترجمة الصوتية.وقال أحد العملاء الذين جربوا النظارات ونشروا تجربتهم على منصة التواصل الاجتماعي إن شركة Superhexa تقدم خيارات أنيقة للإطارات، والتي تتمتع بجودة صوت جيدة ولكنها تكافح مع التعرف على الصوت في البيئات الصاخبة.(الشرق)