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تكنولوجيا وعلوم

هل يكون "Realme GT6" مُنافس آيفون الجديد؟ تعرفوا إلى مواصفاته

Lebanon 24
24-08-2024 | 12:06
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تم إطلاق هاتف Realme GT6، العضو الأحدث في سلسلة Realme GT، والذي يتميز بمواصفات قوية وتصميم فاخر. يأتي الهاتف مزودًا بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3، وهو معالج متطور يعتمد على تقنية 4 نانومتر ومعالج رسومي Adreno 735. يتمتع الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5800 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 120 وات.
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مواصفات هاتف Realme GT6:
 
أبعاد الهاتف هي 162×75.1×8.6 ملم، ويزن 199 غرامًا. مصنوع من البلاستيك المخلوط ليمنح مظهرًا زجاجيًا فاخرًا مع مقاومة للكسر، ويأتي الهاتف بشهادة IP65 لمقاومة الماء والغبار.
أما شاشة الهاتف من نوع LTPO AMOLED بحجم 6.78 إنش وبدقة 1264×2780 بكسل. تتميز الشاشة بمعدل تحديث 120Hz ودعم Dolby Vision و HDR10+ مع سطوع يصل إلى 6000 شمعة، مما يوفر تجربة بصرية مميزة وحماية Gorilla Glass 2.
 
وتأتي الكاميرا بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/2.5، تدعم تسجيل فيديو سيلفي بجودة 4K.
أما الكاميرا الخلفية فتأتي بـ3 عدسات:
الرئيسية: 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.7، تدعم المثبت البصري OIS.
الثانية: 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.0، مخصصة للـ Telephoto مع تصوير بورترية 2X.
الثالثة: 8 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.2 للتصوير الواسع، مع فلاش مزدوج من نوع LED.
يدعم الهاتف تسجيل الفيديو بجودة 4K بمعدل 30 و60 إطار في الثانية، بالإضافة إلى تسجيل فيديو بجودة FHD وHD بمعدلات مختلفة تصل إلى 240 إطارًا في الثانية.
أما ذاكرة الهاتف الداخلية تأتي بسعة 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0، وذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت. لا يدعم الهاتف إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.
ويدعم الهاتف شريحتي اتصال نانو سيم، ويشمل شبكات 2G، 3G، 4G، و5G. كما يدعم NFC و IR Blaster للاتصال اللاسلكي، مع سماعات ستيريو وميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.
 يدعم الهاتف GPS وأنظمة الملاحة مثل BDS، GALILEO، QZSS، NavIC، وGLONASS. (البديل)




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