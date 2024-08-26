بهذه الطريقة.. الصين تستعمل رقائق "إنفيديا" من دون إستيرادها!

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وجد مطورو الذكاء الاصطناعي في الصين طريقة لاستخدام شرائح إنفيديا المتقدمة بدون استيرادها، بعد أن منعت الإدارة الأميركية الشركات الصينية من استيراد شرائح إنفيديا للذكاء الاصطناعي.ويعمل المطورن مع وسطاء للوصول إلى قدرات الحوسبة في الخارج، ويخفون هويتهم باستخدام تقنيات من عالم العملات المشفرة.ويتم ذلك عبر تأجير خوادم الذكاء الاصطناعي التي تحتوي على شرائح H100 المتطورة من إنفيديا - Nvidia.ويستخدم المشترون والبائعون للحوسبة "عقدًا ذكيًا" يتم فيه تحديد الشروط في دفتر سجلات رقمي يمكن الوصول إليه علنًا، يتم تحديد أطراف العقد فقط من خلال سلسلة من الحروف والأرقام ويدفع المشتري بالعملة المشفرة. (العربية)