بعد عام من إطلاقه.. اليابان تُعلن انتهاء عمليات مسبارها القمري "سليم"

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا"، اليوم الاثنين، أنها أنهت عمليات مسبارها القمري "سليم" الذي صمد لثلاث ليالٍ قمرية متجمدة بعد عام من إطلاقه.

هبطت مركبة الهبوط الذكية "سليم" على سطح القمر في كانون الثاني الماضي، مما جعل اليابان الدولة الخامسة التي تنجح في الهبوط على القمر بعد الولايات المتحدة، الاتحاد السوفياتي، الصين، والهند.

وفي الأسبوع الماضي، حاولت الوكالة التواصل مع المسبار دون جدوى.

وأكدت في بيان على منصة "إكس" أنها لم تتلقَ أي رد من المركبة التي أُطلقت في أيلول 2023.

وأوضحت "جاكسا" أنها اعتبرت من غير المحتمل إعادة الاتصال بالمسبار، وأرسلت في 23 آب قرابة الساعة 22:40 أمرًا بوقف نشاط المركبة.

ورغم ذلك، نقل المسبار الياباني معلومات حول حالته وبيئته لفترة أطول بكثير مما كان متوقعاً.

وأشارت "جاكسا" إلى أن المهمة استمرت لفترة أطول من المتوقع، حيث لم يكن أحد يتوقع أن تمتد العملية لهذه المدة.

كانت مهمة "سليم" غير مصممة لتحمل الليالي القمرية المتجمدة التي تمتد لأسبوعين، وهدفت إلى تحليل الصخور التي يُعتقد أنها تنتمي إلى البنية الداخلية للقمر، كما تسعى لتعزيز الأبحاث المتعلقة بالموارد المائية على القمر، وهو موضوع ذو أهمية خاصة نظرًا لطموحات الولايات المتحدة والصين في إنشاء قواعد مأهولة هناك.

تجدر الإشارة إلى أن محاولتين يابانيتين سابقتين للهبوط على سطح القمر قد باءتا بالفشل.

ففي عام 2022، تعرض مسبار "أوموتيناشي" لعطل كبير في البطارية بعد وقت قصير من إطلاقه ضمن مهمة "أرتيميس 1" الأميركية.

وفي العام الماضي، تحطمت مركبة هبوط تابعة لشركة "آي سبايس" اليابانية الخاصة الناشئة خلال محاولة الهبوط على سطح القمر. (سكاي نيوز)