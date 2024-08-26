Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بعد عام من إطلاقه.. اليابان تُعلن انتهاء عمليات مسبارها القمري "سليم"

Lebanon 24
26-08-2024 | 14:46
A-
A+
Doc-P-1239331-638603068696184463.jpeg
Doc-P-1239331-638603068696184463.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا"، اليوم الاثنين، أنها أنهت عمليات مسبارها القمري "سليم" الذي صمد لثلاث ليالٍ قمرية متجمدة بعد عام من إطلاقه.

هبطت مركبة الهبوط الذكية "سليم" على سطح القمر في كانون الثاني الماضي، مما جعل اليابان الدولة الخامسة التي تنجح في الهبوط على القمر بعد الولايات المتحدة، الاتحاد السوفياتي، الصين، والهند.

وفي الأسبوع الماضي، حاولت الوكالة التواصل مع المسبار دون جدوى.

وأكدت في بيان على منصة "إكس" أنها لم تتلقَ أي رد من المركبة التي أُطلقت في أيلول 2023.

وأوضحت "جاكسا" أنها اعتبرت من غير المحتمل إعادة الاتصال بالمسبار، وأرسلت في 23 آب قرابة الساعة 22:40 أمرًا بوقف نشاط المركبة.

ورغم ذلك، نقل المسبار الياباني معلومات حول حالته وبيئته لفترة أطول بكثير مما كان متوقعاً.

وأشارت "جاكسا" إلى أن المهمة استمرت لفترة أطول من المتوقع، حيث لم يكن أحد يتوقع أن تمتد العملية لهذه المدة.

كانت مهمة "سليم" غير مصممة لتحمل الليالي القمرية المتجمدة التي تمتد لأسبوعين، وهدفت إلى تحليل الصخور التي يُعتقد أنها تنتمي إلى البنية الداخلية للقمر، كما تسعى لتعزيز الأبحاث المتعلقة بالموارد المائية على القمر، وهو موضوع ذو أهمية خاصة نظرًا لطموحات الولايات المتحدة والصين في إنشاء قواعد مأهولة هناك.

تجدر الإشارة إلى أن محاولتين يابانيتين سابقتين للهبوط على سطح القمر قد باءتا بالفشل.

ففي عام 2022، تعرض مسبار "أوموتيناشي" لعطل كبير في البطارية بعد وقت قصير من إطلاقه ضمن مهمة "أرتيميس 1" الأميركية.

وفي العام الماضي، تحطمت مركبة هبوط تابعة لشركة "آي سبايس" اليابانية الخاصة الناشئة خلال محاولة الهبوط على سطح القمر. (سكاي نيوز) 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:24 | 2024-08-26
15:10 | 2024-08-26
14:05 | 2024-08-26
08:58 | 2024-08-26
08:52 | 2024-08-26
06:30 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24