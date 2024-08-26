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تكنولوجيا وعلوم
"بسهولة ومرونة".. إليكم طرق طباعة محادثاتكم على تطبيق "واتساب"
Lebanon 24
26-08-2024
|
15:24
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يمكنك الآن طباعة محادثاتك على تطبيق "واتساب" (WhatsApp) بسهولة، سواء كنت ترغب في الاحتفاظ بها كذكريات سعيدة أو كوثائق للأدلة.
إليك كيفية القيام بذلك:
أوّلاُ، افتح المحادثة التي تريد طباعتها.
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ثانيًأ، على نظام "أندرويد" (Android): اضغط على زر "المزيد" (More) الذي يظهر على شكل ثلاث نقاط في أعلى يمين الشاشة. على "آيفون" (iPhone): اضغط على اسم جهة الاتصال في أعلى الشاشة.
ثالثًا، اختر "تصدير المحادثة" (Export chat)، ثم حدد ما إذا كنت ترغب في تصدير المحادثة مع الوسائط (مثل الصور) أو بدونها.
بعد ذلك، اختر طريقة تصدير الملف، مثل البريد الإلكتروني.
ومن ثمّ، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على ملف مضغوط بصيغة "ZIP" يتضمن الصور وملف نصي بصيغة "TXT" يحتوي على نص المحادثة. يمكنك تنزيل هذه الملفات وطباعتها باستخدام الطابعة الخاصة بك.
عند إذن، للحفظ السريع لمحتوى المحادثة، يمكنك أيضًا استخدام لقطة الشاشة. على "أندرويد" (Android)، اضغط على زر الطاقة وزر خفض الصوت في نفس الوقت. على "آيفون" (iPhone)، اضغط على الزر الجانبي وزر رفع الصوت.
وأخيرًا، تتيح لك هذه الطرق الاحتفاظ بمحادثاتك المفضلة بسهولة ومرونة.
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