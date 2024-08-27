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تكنولوجيا وعلوم

رسمياً.. اليابان تعلن انتهاء مهمة المركبة القمرية SLIM

Lebanon 24
27-08-2024 | 03:00
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أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) رسميا عن انتهاء مهمة المركبة القمرية الأولى SLIM التي هبطت على سطح القمر في 20 كانون الثاني 2024.
 
وجاء في بيان الوكالة: "أنهت JAXA مهمة المركبة القمرية SLIM في 23 آب بعد انقطاع الاتصال بها خلال أشهر أيار - تموز وتعذر استعادته، حيث كان آخر اتصال بها في 28 نيسان".
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وتجدر الإشارة، إلى أنه بعد هبوط المركبة القمرية اليابانية SLIM التي ارتفاعها 2.4 م، ووزنها 200 كغ، على سطح القمر في 20 كانون الثاني 2024 لم تعمل بسبب مشكلات في الحصول على الطاقة اللازمة من الخلايا الشمسية، ولكن الخبراء تمكنوا من تغيير زاوية سقوط أشعة الشمس على القمر لتحصل المركبة على الطاقة اللازمة وبدأت بالتقاط الصور للمنطقة المحيطة باستخدام كاميرا طيفية خاصة. (روسيا اليوم) 
 
 
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