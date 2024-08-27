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تكنولوجيا وعلوم

قبل شروق شمس الغد مباشرة.. ظاهرة فلكية ستظهر في السماء

Lebanon 24
27-08-2024 | 04:16
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سيكون المهتمون بالفلك على موعد مع ظاهرة فلكية ستظهر في السماء قبل نحو ساعة من شروق شمس الثامن والعشرين من أغسطس الجاري.

أما الظاهرة المقصودة فهي التي يطلق عليها "موكب الكواكب"، وستكون هذه المرة بمشاركة 6 كواكب.
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ومن المعروف أن "موكب الكواكب" يشمل على الأقل 5 كواكب، حيث ستصطف على جانب واحد من الشمس، في قطاع يبلغ 160 درجة بحسب مرصد القبة السماوية في موسكو، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.
 
وبحسب المعلومات المتعلقة بموكب الكواكب، فإن عطارد والمريخ والمشتري وأورانوس ونبتون وزحل والقمر ستكون على جانب واحد من الشمس في قطاع يبلغ نحو 160 درجة.

إذا كان الطقس صافيا، فإنه يمكن رؤية الكواكب في الموكب بالعين المجردة، في الصباح الباكر قبل شروق الشمس مباشرة بينما يمكن رؤية الباقي بالتلسكوب.

وفقًا لموقع "ستار ووك" ستكون معظم الكواكب (عطارد والمريخ والمشتري وزحل) مرئية بالعين المجردة، ولكن ستكون هناك حاجة إلى تلسكوب لرصد نبتون وأورانوس. (سكاي نيوز عربية)
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