Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"سبيس إكس: تأجيل إطلاق مهمة بولاريس دون

Lebanon 24
27-08-2024 | 15:39
A-
A+



Doc-P-1239762-638603956957119329.jpeg
Doc-P-1239762-638603956957119329.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "سبيس إكس" يوم الثلاثاء عن تأجيل إطلاق مهمة بولاريس دون، التي تضم أربعة أفراد، ليوم واحد على الأقل بسبب تسرب للهيليوم في المعدات الأرضية داخل مركز كينيدي للفضاء. وكان من المقرر إطلاق مركبة كرو دراجون قبل ساعات من هذا الإعلان.
Advertisement

ومن المتوقع أن تتضمن المهمة، التي تستمر خمسة أيام، حدثاً بارزاً بعد يومين من الإطلاق، حيث سيقوم الطاقم بأول عملية سير تجارية في الفضاء في التاريخ.
 
ستستغرق هذه العملية 20 دقيقة وستُجرى على ارتفاع 700 كيلومتر من سطح الأرض.

وفي منشور على منصة "أكس"، أوضحت الشركة أنها تستهدف الآن إطلاق المركبة الفضائية، التي ستنطلق على صاروخ فالكون 9، في الساعة 3:38 صباحاً بالتوقيت المحلي (07:38 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء.
 
وأضافت الشركة: "تقوم الفرق الفنية حالياً بمراقبة تسرب الهيليوم في المعدات الأرضية.
 
يظل صاروخ فالكون والمركبة دراجون في حالة جيدة، ويظل الطاقم جاهزاً للمهمة التي ستستغرق عدة أيام في المدار الأرضي المنخفض."

تجدر الإشارة إلى أن السير في الفضاء قد جرى فقط بواسطة رواد فضاء من المهام الحكومية حتى الآن، وكان آخرها عمليات السير في الفضاء من قبل رواد محطة الفضاء الدولية، الذين يرتدون بدلات الفضاء لإجراء صيانة وفحوصات لمحطتهم.
 
وكانت الولايات المتحدة قد شهدت أول عملية سير في الفضاء عام 1965 خلال مهمة كبسولة جيميناي.(العربية) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:41 | 2024-08-27
13:30 | 2024-08-27
13:23 | 2024-08-27
07:53 | 2024-08-27
04:16 | 2024-08-27
03:00 | 2024-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24