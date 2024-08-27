"سبيس إكس: تأجيل إطلاق مهمة بولاريس دون

أعلنت شركة "سبيس إكس" يوم الثلاثاء عن تأجيل إطلاق مهمة بولاريس دون، التي تضم أربعة أفراد، ليوم واحد على الأقل بسبب تسرب للهيليوم في المعدات الأرضية داخل مركز كينيدي للفضاء. وكان من المقرر إطلاق مركبة كرو دراجون قبل ساعات من هذا الإعلان.

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ومن المتوقع أن تتضمن المهمة، التي تستمر خمسة أيام، حدثاً بارزاً بعد يومين من الإطلاق، حيث سيقوم الطاقم بأول عملية سير تجارية في الفضاء في التاريخ. ومن المتوقع أن تتضمن المهمة، التي تستمر خمسة أيام، حدثاً بارزاً بعد يومين من الإطلاق، حيث سيقوم الطاقم بأول عملية سير تجارية في الفضاء في التاريخ.

ستستغرق هذه العملية 20 دقيقة وستُجرى على ارتفاع 700 كيلومتر من سطح الأرض.



وفي منشور على منصة "أكس"، أوضحت الشركة أنها تستهدف الآن إطلاق المركبة الفضائية، التي ستنطلق على صاروخ فالكون 9، في الساعة 3:38 صباحاً بالتوقيت المحلي (07:38 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء.

وأضافت الشركة: "تقوم الفرق الفنية حالياً بمراقبة تسرب الهيليوم في المعدات الأرضية.

يظل صاروخ فالكون والمركبة دراجون في حالة جيدة، ويظل الطاقم جاهزاً للمهمة التي ستستغرق عدة أيام في المدار الأرضي المنخفض."



تجدر الإشارة إلى أن السير في الفضاء قد جرى فقط بواسطة رواد فضاء من المهام الحكومية حتى الآن، وكان آخرها عمليات السير في الفضاء من قبل رواد محطة الفضاء الدولية، الذين يرتدون بدلات الفضاء لإجراء صيانة وفحوصات لمحطتهم.

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت أول عملية سير في الفضاء عام 1965 خلال مهمة كبسولة جيميناي.(العربية)