Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحديث بارز من "سناب شات".. أصبح متوفرًا على الآيباد

Lebanon 24
27-08-2024 | 16:41
A-
A+
Doc-P-1239787-638603992099227913.jpg
Doc-P-1239787-638603992099227913.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة سناب شات مؤخرًا عن تحديث بارز يتيح لمستخدمي الآيباد تشغيل تطبيقها على أجهزتهم، وذلك بعد 13 عامًا من توافره حصريًا على هواتف الآيفون.
 
يوفر هذا التحديث تجربة محسنة بفضل الدعم الكامل لشاشة الآيباد، مما يعزز من جودة التقاط الصور والفيديوهات ويوفر رؤية أوسع لعدد أكبر من الأصدقاء في واجهة التطبيق.
Advertisement

ورغم هذه الإضافة المهمة، تجدر الإشارة إلى أن النسخة الحالية من التطبيق تدعم فقط الوضع العمودي ولا تتيح التبديل إلى الوضع الأفقي، مما يعني أن التحديث قد لا يكون مُحسّنًا بالكامل لتلبية احتياجات المستخدمين على الأجهزة اللوحية من آبل بعد.

علاوة على ذلك، يشمل التحديث مزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل إمكانية التفاعل مع ميزة "My AI" لإنشاء تذكيرات أو بدء عد تنازلي.

التطبيق متاح حاليًا مجانًا على متجر التطبيقات، ويتطلب جهازًا يعمل بنظام iOS 13 أو إصدارًا أحدث.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:39 | 2024-08-27
13:30 | 2024-08-27
13:23 | 2024-08-27
07:53 | 2024-08-27
04:16 | 2024-08-27
03:00 | 2024-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24