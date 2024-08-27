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تكنولوجيا وعلوم
تحديث بارز من "سناب شات".. أصبح متوفرًا على الآيباد
Lebanon 24
27-08-2024
|
16:41
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أعلنت شركة سناب شات مؤخرًا عن تحديث بارز يتيح لمستخدمي الآيباد تشغيل تطبيقها على أجهزتهم، وذلك بعد 13 عامًا من توافره حصريًا على هواتف الآيفون.
يوفر هذا التحديث تجربة محسنة بفضل الدعم الكامل لشاشة الآيباد، مما يعزز من جودة التقاط الصور والفيديوهات ويوفر رؤية أوسع لعدد أكبر من الأصدقاء في واجهة التطبيق.
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ورغم هذه الإضافة المهمة، تجدر الإشارة إلى أن النسخة الحالية من التطبيق تدعم فقط الوضع العمودي ولا تتيح التبديل إلى الوضع الأفقي، مما يعني أن التحديث قد لا يكون مُحسّنًا بالكامل لتلبية احتياجات المستخدمين على الأجهزة اللوحية من آبل بعد.
علاوة على ذلك، يشمل التحديث مزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل إمكانية التفاعل مع ميزة "My AI" لإنشاء تذكيرات أو بدء عد تنازلي.
التطبيق متاح حاليًا مجانًا على متجر التطبيقات، ويتطلب جهازًا يعمل بنظام iOS 13 أو إصدارًا أحدث.
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