توفر قدرة أكبر على الحركة... هذه ميزات بدلة سبيس أكس الجديدة (فيديو)

قالت شركة سبيس أكس الثلاثاء إنها ستؤجل إطلاق مهمة بولاريس دون المكونة من أربعة أفراد يوما واحدا على الأقل بسبب تسرب للهيليوم في المعدات الأرضية داخل مركز كينيدي للفضاء، وذلك قبل ساعات من موعد الإطلاق المقرر لمركبة كرو دراغون.



ومن المتوقع أن تقع أبرز أحداث المهمة، التي تستمر خمسة أيام، بعد يومين من الإطلاق عندما يشرع الطاقم في السير في الفضاء لمدة 20 دقيقة على بعد 700 كيلومتر من الأرض، في أول عملية سير تجارية في الفضاء في التاريخ.



بدلة فضاء جديدة

وسيرتدي طاقم المهمة بدلة فضاء جديدة طورتها الشركة التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك، وتستخدم للنشاط خارج المركبة الفضائية "إي في أيه".

Preparing for historic first commercial spacewalk and being the furthest from Earth of any humans in over half a century! https://t.co/4TEwupwldQ — Elon Musk (@elonmusk) August 25, 2024 Advertisement

وتضيف البدلة الجديدة مزايا إضافية لبدلة الوكالة الأميركية للفضاء "ناسا"، إذ توفر قدرة أكبر على الحركة، وشاشة عرض أمامية للخوذة وكاميرا متطورة.





ونشر موقع مهمة "بولاريس دون" تفاصيل عن البدلة الجديدة، مشيرا إلى أنها طورت لتحسين الحركة خارج المركبة الفضائية.

وقال الموقع إن الخوذة مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مع قناع جديد مغطى بالنحاس ومواد أخرى لتقليل وهج الشمس.





وتشتمل الخوذة أيضا على شاشة عرض رأسية (أتش يو دي) وكاميرا مدمجة توفر لمرتديها معلومات عن مستويات الضغط ودرجة الحرارة والرطوبة في البدلة.







Targeting Tuesday, August 27 for launch of Polaris Dawn, the first of the @PolarisProgram’s three human spaceflight missions designed to advance the future of spaceflight pic.twitter.com/w6QF3jBLqt — SpaceX (@SpaceX) August 21, 2024

ولضمان سلامة الطاقم في أثناء الأنشطة خارج المركبة،تحتوي البدلة أيضا على صمامات ضغط.



وتتميز هذه البدلات بمفاصل سلسة تعمل بمرونة أكثر تحت الضغط مقارنة ببدلات الفضاء التقليدية، كما تحتوي على تقنيات مطورة تساعد على ضبط الحرارة.

وتتضمن البدلة سحابات تسمح بارتداءها بسهولة نسبيا، كما أن الأحذية مصنوعة من نفس المادة المقاومة للحرارة الموجودة في داخل صاروخ فالكون التابع للشركة.