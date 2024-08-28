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صحة

يكشف العدوى مبكرا.. ابتكار ذكاء اصطناعي يميز بين الخلايا السرطانية والسليمة

Lebanon 24
28-08-2024 | 05:51
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ابتكر علماء من الصين وإسبانيا نظاما يعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنه تمييز الخلايا السرطانية عن الخلايا السليمة.

وتشير مجلة Nature، إلى أن هذا النظام يمكنه أيضا اكتشاف العدوى الفيروسية داخل الخلايا في مرحلة مبكرة جدا.
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ووفقا للباحثين، تعتبر خوارزمية التعلم الآلي التي ابتكروها عند استخدامها مع الفحص المجهري عالي الدقة، أداة دقيقة جدا في كشف عدم التجانس الخلوي.

ولكن لهذه التقنية بعض القيود التي يجب التغلب عليها قبل بداية التجارب والاختبارات السريرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديمي ألكسندر غينسبورغ مدير عام مركز غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة سبق أن أعلن عن لقاح مضاد للسرطان، سيشارك الذكاء الاصطناعي في ابتكاره ويكون مخصصا لشخص معين وفقا لحالته وخصائص جسمه. (روسيا اليوم)

صحة

تكنولوجيا وعلوم

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