3 خطوات لمواجهة التصيد الاحتيالي

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يسعى القراصنة للحصول على البيانات الشخصية للمستخدم بطرق عديدة، مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمكالمة المفاجئة.ويتظاهر القراصنة بالحاجة الملحة إلى التحرك من أجل وضع ضحاياهم تحت الضغط، ودفعم إلى اتخاذ إجراءات متهورة، وذلك من خلال التهديد بحظر الحساب أو بالعواقب الجنائية.ولمواجهة هجمات التصيد الاحتيالي هذه، أوصى اتحاد البنوك وصناديق الادخار الألماني باتباع الخطوات الثلاث التالية:إذا ساور المستخدم شك في أن المكالمة الهاتفية أو رسالة البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية القصيرة مشبوهة، فينبغي عليه الحفاظ على هدوئه من أجل تحليل الموقف بشكل سليم.ينبغي للمستخدم التحقق من الجهة المرسلة. وإذا كان لدى المستخدم أدنى شك، فيتعين عليه الاتصال بالمؤسسة المعنية والاستفسار عن مضمون الرسالة أو المكالمة، التي تلقاها.لا يجوز أبداً الكشف عن البيانات الشخصية الحساسة مثل أرقام التعريف الشخصية أو أرقام TAN أو كلمات المرور أو أرقام الحسابات وبطاقات الائتمان.لن يطلب أي بنك أو أية شركة حسنة السمعة من المستخدم القيام بذلك، لا عبر الهاتف ولا عبر الرسائل.