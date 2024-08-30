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تكنولوجيا وعلوم

المغرب يطلق أول قمرين اصطناعيين نانومتريين

Lebanon 24
30-08-2024 | 00:06
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أعلنت السلطات المغربية اليوم الخميس، إطلاق أول قمرين اصطناعيين نانومتريين جامعيين مغربيين، على متن صاروخ شركة "سبيس إكس" الأميركية، "فالكون 9".

ويحمل القمران اسمي UM5-EOSat وUM5-Ribat، وتم إطلاق الصاروخ من قاعدة فاندربرغ بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية.
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وذكرت جامعة محمد الخامس بالرباط في بيان الخميس، أنه تم إطلاق الصاروخ في 16 آب الجاري، بعد تعاون مثمر بين الجامعة والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية، والتي تهدف إلى تكوين جيل جديد من الباحثين والمهندسين الجامعيين المغاربة في مجال التكنولوجيات الفضائية.

وفيما يتعلق بمواصفات القمرين الاصطناعيين، فإن كتلة كل منهما أقل من 4 كيلوغرامات، وحجمه 300x100x100 ملمترا، فيما تم تزويد القمر "UM5-EOSat" بكاميرا تتولى مهام رصد كوكب الأرض، في حين أن "UM5-Ribat" مزود براديو معرف برمجيا.

وسيتكفل القمر الاصطناعي المغربي، بمهام الاتصالات لا سيما تحديد مواقع الطائرات (ADS-B) والسفن (AIS)، فضلا عن جمع البيانات من المحطات الأرضية (IoT).

وذكر البيان، أن المشروع نفذه الباحثون بالمركز الجامعي للبحث في تكنولوجيات الفضاء التابع لجامعة محمد الخامس، على مدار 3 سنوات، مؤكدا أن المركز هو المسؤول الآن عن تشغيل القمرين الاصطناعيين النانومتريين، مع محطات أرضية مخصصة لتتبعهما ومراقبتهما. (روسيا اليوم)
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