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تكنولوجيا وعلوم

ظهور بقعة غريبة على الشمس.. وصورة توثق

Lebanon 24
30-08-2024 | 03:16
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تشكلت بقعة غريبة على شكل قلب على سطح الشمس، بحسب ما ذكره العالم الروسي سيرغي بوغاتشوف، مدير مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
ووفقا للعالم، جميع أشكال البقع لا تدوم على الشمس، لذلك ليس مستبعدا أن تختفي هذه البقعة سريعا، لأن البقع تظهر على الشمس بنتيجة تأثير مجالات مغناطيسية قوية وهذه التأثيرات غير مستقرة على الشمس، مؤكدا أنه منذ ظهور هذه البقعة لم يحصل أي توهج على الشمس.
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ظهور بقعة غريبة على الشمس!


وقال إنه إذا حاولنا تشبيه الشمس بجسم الإنسان، فإن قلب الشمس هو نواتها الساخنة جدا، حيث تجري التفاعلات النووية وتتولد الحرارة والضوء التي بعد فترة تصل إلى الأرض أيضا، ويبلغ قطر النواة حوالي ربع قطر الشمس. (روسيا اليوم)
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