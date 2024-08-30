ظهور بقعة غريبة على الشمس.. وصورة توثق

تشكلت بقعة غريبة على شكل قلب على سطح الشمس، بحسب ما ذكره العالم الروسي سيرغي بوغاتشوف، مدير مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

ووفقا للعالم، جميع أشكال البقع لا تدوم على الشمس، لذلك ليس مستبعدا أن تختفي هذه البقعة سريعا، لأن البقع تظهر على الشمس بنتيجة تأثير مجالات مغناطيسية قوية وهذه التأثيرات غير مستقرة على الشمس، مؤكدا أنه منذ ظهور هذه البقعة لم يحصل أي توهج على الشمس.

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