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تكنولوجيا وعلوم

الصين تحظر بيع شاحن هواتف آيفون اللاسلكي.. والسبب؟

Lebanon 24
30-08-2024 | 09:12
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حظرت الصين بيع شواحن أبل اللاسلكية، بدعوى منع التداخل والحفاظ على نظام الموجات الهوائية، ما يؤثر على منصتي الشحن MagSafe وQi2 اللذين يدعمان الشحن حتى 15 واط، باستخدام تردد لاسلكي يبلغ 360 كيلو هرتز.
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والتردد الذي سيتم حظره بداية من أيلول، والذي سيؤثر على منتجات أبل وعلامات تجارية أخرى تدعم معيار الشحن السريع، وفق موقع "9to5mac".

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن لوائح إدارة التردد اللاسلكي المحدثة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، والتي تدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول، تنص على أنه سيتم التعرف على ثلاثة نطاقات تردد فقط لمعدات الشحن اللاسلكي المحمولة والمتنقلة: 100-148.5 كيلو هرتز، و6765-6795 كيلو هرتز، و13553-13567 كيلو هرتز. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تتجاوز قوة الإرسال المقدرة 80 وات.
 
وتهدف القواعد الجديدة إلى "تجنب التداخل الضار للعمليات اللاسلكية"، مثل الاتصالات اللاسلكية في صناعة الطيران، و"الحفاظ على نظام الموجات الهوائية".

ومن المتوقع أن تؤثر القواعد الجديدة على منتجات الشحن اللاسلكي من أبل، إذ تعتمد ميزة الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات من الشركة على معايير شواحن MagSafe وQi2 المملوكة لشركة أبل، وكلاهما يعمل عند 360 كيلو هرتز، وهو تردد خارج النطاق المسموح به.

سيمنع الحظر بيع الشواحن اللاسلكية بقوة 15 وات، لكن لا يبدو أنه يحظر استخدام الشواحن التي تم شراؤها قبل دخوله حيز التنفيذ.
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