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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تعبّر عن اهتمامها بشراء أصول شبكات الهاتف المحمول من نوكيا

Lebanon 24
30-08-2024 | 16:09
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كشفت تقارير إعلامية أنّ شركة نوكيا الفنلندية، المتخصصة في معدات الاتصالات، تستكشف خيارات متعددة لاستغلال أعمال شبكات الهاتف المحمول الخاصة بها، حيث تُعد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية من أبرز الشركات المهتمة.
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ووفقًا للتقارير، فقد نظرت نوكيا في مجموعة من الخيارات تشمل التخارج من بعض أو جميع أعمال شبكات الهاتف المحمول، التي قد تُقيَّم بما يصل إلى 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى إمكانية دمج الأعمال مع منافس.
تأتي هذه التطورات بعد إعلان نوكيا في الشهر الماضي عن انخفاض أرباحها التشغيلية في الربع الثاني بنسبة 32%، نتيجة ضعف الطلب على معدات اتصالات الجيل الخامس.

وفي هذا السياق، أعربت شركة سامسونغ -التي تُعد أكبر شركة في العالم لتصنيع رقائق الذاكرة والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون- عن اهتمامها الأولي بشراء بعض أصول نوكيا.
 
تسعى سامسونغ إلى تعزيز حضورها في مجال شبكات الوصول اللاسلكي التي تربط الهواتف المحمولة بالبنية التحتية للاتصالات.

تجدر الإشارة إلى أن المحادثات بين الشركتين لا تزال في مراحلها الأولية ولا تضمن التوصل إلى اتفاق، نظرًا لأن نوكيا لم تحدد بعد التصرف النهائي بشأن أصولها.

وفي ردها على التقارير، قالت شركة نوكيا لوكالة رويترز إنها لا تعلق على الشائعات أو التكهنات المتعلقة بالسوق، مشيرة إلى أن أعمال شبكات الهاتف المحمول تُعتبر "أصلًا استراتيجيًا للغاية" بالنسبة لها ولعملائها.
 
من جهتها، امتنعت سامسونغ أيضًا عن التعليق على هذه التقارير الإعلامية.
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