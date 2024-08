Advertisement

قامت شركة غوغل بتقديم ملحقين جديدين لتطبيق "جيميناي" مصممين خصيصاً لتعزيز الإنتاجية على سلسلة هواتف بيكسل 9 الذكية.تدمج هذه التحديثات Google Keep وGoogle Tasks في تطبيق "جيميناي"، مما يوفر للمستخدمين طرقاً أكثر انسيابية لإدارة ملاحظاتهم ومهامهم مباشرة داخل المنصة. وفي حين أن هذه الميزات حصرية حالياً لأجهزة "بيكسل" الأحدث، إلا أن غوغل لم تعلن بعد عن موعد توفرها على طرز "بيكسل" القديمة أو الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد أو ما إذا كانت ستتوفر.تحسين قابلية الاستخدامالملحقات الجديدة لـ Google Keep وGoogle Tasks متاحة الآن لمستخدمي "غوغل ورك سبايس" (Google Workspace) عبر تطبيق "جيميناي". تم تصميم هذه الأدوات لتبسيط إدارة الملاحظات والمهام، مما يسهل على المستخدمين البقاء منظمين وفعالين. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الملحقات غير متاحة لمستخدمي الإصدار المجاني من تطبيق "جيميناي"؛ يلزم وجود حساب "غوغل ورك سبايس" للاستفادة من هذه الميزات، إلى جانب هاتف ذكي من سلسلة Pixel 9 .بمجرد تسجيل دخول المستخدم إلى تطبيق "جيميناي" باستخدام حساب "ورك سبايس" الخاص به، يمكنه الوصول بسهولة إلى الإضافات الجديدة. من خلال الانتقال إلى قائمة الحساب داخل التطبيق والتمرير إلى صفحة الإضافات، سيجد المستخدمون خيارات لـ Google Keep وGoogle Tasks. يتيح تنشيط هذه الإضافات لهم استخدام الميزات مباشرة من حقل النص في تطبيق "جيميناي" عن طريق كتابة @ متبوعاً باسم الإضافة.تبسيط تدوين الملاحظاتتتيح إضافة Google Keep في تطبيق "جيميناي" للمستخدمين إنشاء ملاحظات وقوائم دون عناء. سواء تم طلب ذلك من خلال اسم بسيط أو بناءً على محادثات مستمرة مع "جيميناي"، يمكن للإضافة إنشاء ملاحظات مخصصة لاحتياجات المستخدم. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لالتقاط الأفكار بسرعة أو تحديد الموضوعات أو تنظيم الخطوات للمهام والأهداف.في حين توفر الإضافة إمكانات قوية لتدوين الملاحظات، إلا أنها بها بعض القيود. لا يمكن للمستخدمين تعديل الملاحظات أو حذفها أو مشاركتها أو عرض الصور والرسومات داخل الملاحظات أو إضافة الصور كملاحظات. على الرغم من هذه القيود، فإن الامتداد يوفر أداة قيمة لإنشاء وتنظيم المعلومات النصية بكفاءة.إدارة التذكيرات والمهاميضيف امتداد مهام غوغل طبقة أخرى من الإنتاجية من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء تذكيرات ومهام من خلال مطالبات نصية بسيطة. يمكن للمستخدمين تحديد التاريخ والوقت وتفاصيل المهام التي يريدون من "جيميناي" تذكرها. كما يمكن تعيين التذكيرات بناءً على المحادثات مع الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، بعد مناقشة تاريخ إصدار فيلم، يمكن للمستخدمين مطالبة "جيميناي" بتذكيرهم بحجز التذاكر قبل يومين من الإصدار.مثل امتداد Google Keep، تتوفر هذه الميزة حالياً باللغة الإنجليزية فقط وعلى عدد محدود من الأجهزة. ومع ذلك، أشارت "غوغل" إلى أنها تخطط لتوسيع الدعم إلى المزيد من الأجهزة واللغات في المستقبل.(الشرق الأوسط)