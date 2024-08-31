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تكنولوجيا وعلوم

بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)

Lebanon 24
31-08-2024 | 04:00
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تنوي شركة "شاومي" Xiaomi  إحداث نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية عبر تطوير هاتف جديد قد يكون خالياً من الأزرار التقليدية بحلول العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعدما خرجت شائعات في عام 2023 بشأن نية شركة "أبل" إطلاق هاتف بدون أزرار، إلا أن الفكرة لم تتحقق حتى الآن، لكن يبدو أن شاومي تسعى لاستغلال هذه الفكرة وتجسيدها في هاتفها المقبل.
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ومن المتوقع أن تطرح شاومي هذا الهاتف في عام 2025، وفق موقع Smartprix.

وسيعتمد الهاتف الجديد على تقنيات مبتكرة للتحكم في وظائفه المختلفة، من بينها الإيماءات، والحواف الحساسة للضغط، والأوامر الصوتية، ما يُغني عن الحاجة إلى الأزرار التقليدية مثل زر التحكم في الصوت وزر التشغيل.

كما يشاع أن الهاتف سيأتي بشاشة تغطي كامل واجهته الأمامية، مع كاميرا مدمجة أسفل الشاشة، ما يمنحه مظهراً أنيقاً وخالياً من أي تفاصيل بارزة.

وسيجعل هذا التصميم من الهاتف قطعة تقنية متطورة، ولكن تبقى التساؤلات بشأن مدى سهولة استخدامه بدون الأزرار المعتادة.

تجارب سابقة
يُذكر أن فكرة الهواتف الخالية من الأزرار ليست جديدة، فمنذ نحو 5 سنوات بادرت شركتا "فيفو" Vivo، و"ميزو" وMeizu بتقديم نموذجين ثوريين في هذا السوق، وهما Vivo APEX وMeizu Zero.

واستبدل الهاتفان الأزرار التقليدية بأخرى قابلة للمس مع منح المستخدم شعوراً بالضغط عبر الاهتزازات Haptic effect، إلى جانب تقديم حلول لاسلكية لنقل البيانات والشحن بسرعة فائقة.

كما أتاح الهاتفان استخدام الشاشة كمكبر للصوت عبر توصيل الصوت بجودة عالية دون وجود فتحات مكبر صوت تقليدي، بالإضافة إلى الاعتماد على البلوتوث لبث الأصوات إلى سماعات الأذن اللاسلكية.

ومن المثير في شائعات تخلي أبل عن الأزرار أنها  أضافت المزيد منها في إصداراتها الأخيرة، إذ احتوت هواتف "آيفون 15" على زر "Action Button" الجديد، وهناك توقعات بأن يتضمن "آيفون 16" زراً جديداً لالتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات، وهو ما سيكتشفه الجمهور خلال فعاليات مؤتمرها السنوي لإطلاق إصدارات أجهزتها الجديدة المقرر عقده في التاسع من سبتمبر المقبل.

وقد تعيد مثل هذه التحولات التقنية تشكيل تجربة المستخدم بالكامل، وتجعل من الأجهزة الذكية أدوات أكثر ابتكاراً وتقدماً في المستقبل القريب.(الشرق)

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