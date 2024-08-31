"صفقات ضخمة جدًا".. شهرة نجوم البودكاست ترتفع إلى آفاق جديدة في 2024

يبدو أن نجوم برامج البودكاست قد ارتقوا بشهرتهم إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أصبحت شركات الإعلام تعرض مبالغ ضخمة للحصول على حقوق عروضهم.



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في الأشهر الأخيرة، أبرمت شركة سيريوس إكس إم صفقة بقيمة 100 مليون دولار للحصول على حقوق التوزيع للبودكاست الشهير "سمارت ليس"، الذي يستضيفه ويل أرنيت وجيسون باتمان وشون هايز. وقد تصدرت صفقة الأخوين ترافيس وجيسون كيلس، لاعبي اتحاد كرة القدم الأميركي، المشهد هذا الأسبوع بعد توقيعها عقدًا بقيمة 100 مليون دولار مع استوديو البث الصوتي التابع لشركة أمازون، وندري، مما يبرز التحول الكبير في سوق البودكاست في عام 2024.في الأشهر الأخيرة، أبرمت شركة سيريوس إكس إم صفقة بقيمة 100 مليون دولار للحصول على حقوق التوزيع للبودكاست الشهير "سمارت ليس"، الذي يستضيفه ويل أرنيت وجيسون باتمان وشون هايز.

كما أبرمت سبوتيفاي صفقة جديدة مع جو روغان، تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار، حيث أعلنت أن برنامجه، الذي يعد الأعلى أداءً على المنصة، لن يكون حصريًا للتطبيق.



تمثل هذه الصفقات الضخمة تحولًا ملحوظًا في استراتيجيات شركات البودكاست الكبرى، التي كانت في السابق تعتمد على توقيع صفقات حصرية مع نجوم محتملين للحصول على جماهير جديدة ودولارات الإعلان.

بدلاً من ذلك، أصبحت الشركات الآن تستثمر في صفقات إعلانية وتوزيعية لنشر العروض عبر منصات متعددة، مما يعكس تغييرًا في استراتيجيتها التجارية.



رغم هذه الصفقات الكبيرة، فإن بعض المشاريع لم تحقق النجاح المتوقع.

على سبيل المثال، لم تنجح الشراكة بين سبوتيفاي والأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان في تحقيق الأهداف المرجوة، حيث اقتصرت على سلسلة واحدة وبرنامج خاص بالعطلات فقط، مما أدى في النهاية إلى انفصالهما عن سبوتيفاي في عام 2023 بعد انخفاض مبيعات الإعلانات.



وبينما كانت صناعة البث الصوتي تواجه تحديات في السنوات الأخيرة، تشير الأرقام إلى انتعاش كبير في السوق.

وفقًا لتقرير حديث من ماجلان الذكاء الاصطناعي، ارتفع إنفاق المعلنين على البث الصوتي بنسبة 22 في المئة هذا العام، ومن المتوقع أن تتجاوز عائدات إعلانات البث الصوتي حاجز الـ "ملياري دولار" في 2024، بزيادة 5 في المئة عن العام الماضي، وفقًا لمكتب الإعلان التفاعلي.



أظهرت دراسة حديثة أن نحو 100 مليون أميركي يستمعون إلى البودكاست على الأقل مرة واحدة أسبوعيًا، ويقضي الأميركيون أكثر من أربع ساعات يوميًا في استماع المحتوى الصوتي.

من بين هذا الوقت، يُخصص 20 في المئة للمحتوى الصوتي المدعوم بالإعلانات.



في تقريرها الربع سنوي الأخير، أضافت سبوتيفاي 7 ملايين مشترك مدفوع، ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى 246 مليونًا، ونمت إيرادات الشركة المدعومة بالإعلانات بنسبة 13 في المئة.

مع عدد المشتركين القياسي والأداء الإيجابي للبودكاست، يبدو أن عام 2024 قد يكون الأكبر في تاريخ الشركة في هذا المجال.



تسجل سوق البودكاست، مع تزايد استثمارات الشركات الكبرى، تحولًا كبيرًا نحو استراتيجيات جديدة تسعى للاستفادة من شهرة النجوم وتحقيق أقصى استفادة من النمو المستمر في استهلاك المحتوى الصوتي. (بي بي سي)