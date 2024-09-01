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تكنولوجيا وعلوم

آبل تكشف آي فون 16 في الأسبوع المقبل

Lebanon 24
01-09-2024 | 16:00
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تعتزم شركة آبل كشف الجيل الجديد من هاتفها الذكي في احتفال بمقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في 9 أيلول الجاري.

وعادة ما تكشف آبل الجيل الجديد من آي فون في هذا الشهر، كل عام، كما يتوقع كشف الجيل الجديد من الساعة الذكية آبل ووتش  خلال الاحتفال.
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وعلى عكس الكثير من الشركات المنافسة تشتهر آبل بالمحافظة على سرية خصائص الجيل الجديد من كل جهاز تنتجه، ورغم ذلك فإن من المتوقع سيطرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على الهاتف المنتظر آي فون 16.
مواصفات تقليدية 
ومن الناحية التقليدية، فإن الهواتف الجديدة تكون مجهزة برقائق أسرع وكاميرا أفضل وتحديثات أخرى، وحسب المعلومات  التي نشرتها وكالة بلومبرغ، فإن لا تغيير كبيراً في تصميم الجيل الجديد من الهاتف الذكي، في حين يمكن إضافة شاشات أكبر للفئة الأغلى، وهي آي فون 16 برو.
في الوقت نفسه تحدثت تقارير عن إضافة زر غلق تقليدي للكاميرا، ورغم التقارير التي تحدثت عن اعتزام آبل تزويد أجهزتها الجديدة بمزيد من خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة، فإنها لن تطرح بعضها في الأجهزة التي ستباع في الاتحاد الأوروبي في البداية.
وتشير الشركة إلى الغموض الشديد الذي يسببه قانون الإعلام الرقمي الأوروبي والذي يحدد قواعد عمل المنصات الرقمية الكبرى في العالم.
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