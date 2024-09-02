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تكنولوجيا وعلوم

"تسلا" تخطط لإطلاق خدمة سيارات التاكسي ذاتية القيادة في هذا الموعد

Lebanon 24
02-09-2024 | 04:35
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تخطط شركة "تسلا" للكشف عن خدمتها الجديدة لنقل الركاب عبر سياراتها ذاتية القيادة، والتي من المتوقع أن تحمل اسم "روبوتاكسي" RoboTaxi، في العاشر من تشرين الاول المقبل، وفق "بلومبرغ".

ومن المقرر أن تقيم شركة السيارات الكهربائية الأميركية داخل استوديوهات "وارنر براذرز" Warner Bros بمدينة بربانك في ولاية كاليفورنيا.
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وكان من المقرر عقْد فعالية الإطلاق في 8 آب الماضي، إلا أن الملياردير إيلون ماسك، مالك "تسلا"، قرر تأجيله لأسباب غير معلنة، ما أثار التساؤلات حول مدى تقدُّم هذا المشروع الغامض.

وكان ماسك قد أعلن لأول مرة عن Robotaxi في شهر آب بعد تقرير نشرته وكالة "رويترز" في نيسان أشار إلى أن "تسلا" قد ألغت خططها لتطوير سيارة كهربائية منخفضة التكلفة كانت منتظرة منذ فترة طويلة، إلا أن ماسك قد نفى ذلك في البداية، لكن تقارير لاحقة أكدت صحة ما ورد.
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