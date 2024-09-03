على شكل "دونات".. اكتشاف هيكل غامض في أعماق الأرض

اكتشف فريق من العلماء في الجامعة الوطنية الأسترالية هيكلا ضخما "على شكل دونات" مدفونا في باطن الأرض.

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وتمكن البروفيسور هرفوجي تكالسيتش، المعد الرئيسي للدراسة، والمعد المشارك سياولونغ ما، من اكتشاف "الهيكل الدائري" من خلال دراسة الآثار الخافتة التي خلفتها الموجات بعد ساعات عديدة من الهزة الأولية.وكشفت هذه الطريقة أن الموجات الزلزالية بالقرب من القطبين "تتحرك بشكل أسرع من تلك الموجودة بالقرب من خط الاستواء"، حيث تحركت بمعدل أبطأ من المعتاد بنسبة 2% في منطقة يبلغ سمكها بضع مئات من الكيلومترات.ووجد الفريق أن هذا يمكن تفسيره بشكل أفضل من خلال وجود "حلقة" ضخمة في أعماق الأرض، أو منطقة على شكل دونات.ويتوقع العلماء أن هذه المنطقة لا توجد إلا عند خطوط العرض المنخفضة، وتمتد بالتوازي مع خط الاستواء بالقرب من حافة اللب الخارجي حيث يلتقي القسم السائل بالوشاح، وقد تكون مسؤولة عن تشكيل المجال المغناطيسي الواقي لكوكبنا.ويقول تكالسيتش: "المجال المغناطيسي هو عنصر أساسي نحتاجه لاستدامة الحياة على سطح الأرض". (روسيا اليوم)