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تكنولوجيا وعلوم

صوت غريب سمعه رائدان عالقان بكبسولة تعطلت في الفضاء.. ما هو؟ (فيديو)

Lebanon 24
03-09-2024 | 07:56
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أبلغ رائد فضاء أميركي، هو Butch Wilmore البالغ 61 عاما، والعالق مع رائدة فضاء أخرى في كبسولة Boeing Starliner التي تعطلت وهي ملتحمة بمحطة الفضاء الدولية، عن سماع "صوت ضوضاء غريب" يصدر من داخلها.

وقال ويلمور حين اتصل السبت الماضي بمركز جونسون الفضائي في هيوستن بولاية تكساس، إنه لا يعرف ما الذي يصدر الصوت الغامض، فطلب منه قيّمون على المركز وضع ميكروفونه على مكبر الصوت، وسمعوا ما نسمعه في الفيديو المعروض أدناه، من صوت نابض متكرر بدأ يثير القلق ويشغل البال.
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والمعروف عن الرائدين بتش ويلمور والرائدة Suni Williams البالغة 58 عاما، أنهما سيبقيان في محطة الفضاء لمدة 6 أشهر أطول مما توقعا عندما غادرا الأرض في حزيران الماضي للبقاء في المحطة 9 أيام.
 
 



إلا أن وكالة NASA اكتشفت مشكلة في الدافع وتسربا لغاز اليليوم بالكبسولة، وقررت أن إعادتهما على متن كبسولة "بوينغ ستارلاينر" محفوفة بالمخاطر، وقررت إعادتهما على متن كبسولة SpaceX Dragon المنافسة في شباط، بعد عودة "بوينغ ستارلاينر" إلى الأرض بدون طاقم. وقالت إنه "في انتظار حالة الطقس والاستعداد التشغيلي"، ستبدأ "ستارلاينر" الفارغة رحلتها في 6 أيلول وستهبط بعد منتصف ليل 7 أيلول في ميناء White Sands الفضائي، بولاية نيو مكسيكو.

فيما نقلت وكالات عن أن بعض الخبراء عبروا عن قلقهم من أن الضوضاء قد لا تكون حميدة، ومنهم. Chris Hadfield رائد الفضاء الكندي السابق، الذي كتب في منصة "X" التواصلية الأحد: "هناك العديد من الضوضاء التي أفضل عدم سماعها داخل مركبتي الفضائية، بما في ذلك هذه الضوضاء المثيرة للقلق". (العربية)
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