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تكنولوجيا وعلوم

شركة تسويق تتنصت على مستخدمي "فيسبوك".. هذا ما كشفته تسرييات!

Lebanon 24
03-09-2024 | 05:20
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كشفت وثائق مسربة، تفاصيل استخدام إحدى شركاء فيسبوك في مجال التسويق، لتقنيات متطورة للتنصت على المستخدمين عبر ميكروفونات هواتفهم وأجهزة التلفزيون الذكية في منازلهم، لاستهدافهم بالإعلانات.

وتستخدم شركة Cox Media Group، التي تُعد واحدة من كبرى شركات الإعلام التلفزيوني والإذاعي، برنامج "الاستماع النشط" Active Listening المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يلتقط بيانات نوايا المستخدمين في الوقت الفعلي عن طريق الاستماع إلى محادثاتهم، وفقاً لموقع 40media.
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وتقوم الشركة بدمج هذه البيانات مع سلوكيات المستخدمين على مختلف التطبيقات والمنصات الرقمية، لتمكين المعلنين من استهداف المستهلكين بشكل أكثر دقة.

وفي عرض تقديمي للعملاء المحتملين، تباهت CMG بأن كلاً من فيسبوك وغوغل وأمازون يستخدمون خدمة "الاستماع النشط".

ولكن بعد تواصل 404media مع غوغل بخصوص هذه الشراكة، أزالت الأخيرة CMG من قائمة شركاء برنامجها الإعلاني، ما دفع "ميتا" لمراجعة تعاملاتها أيضاً مع شركة الإعلام للتأكد من عدم انتهاكها لسياساتها.

من جانبها، نفت أمازون أي تعاون مع (CMG) في هذا البرنامج، مؤكدة أنها لم تعمل أبداً مع الشركة في هذا المجال، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا تبيّن أن أحد شركائها التسويقيين خالف القواعد.

وتُعتبر هذه التسريبات الأحدث ضمن سلسلة من التقارير التي نشرها موقع 404media خلال العام الماضي، والتي سلطت الضوء على خدمات الاستهداف الإعلاني المبني على البيانات الصوتية المجمعة دون إذن المستخدمين، التي تجمعها CMG.
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