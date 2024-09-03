سامسونغ تكشف عن غسالات ملابس وأطباق مدعومة بالذكاء الاصطناعي

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كشفت سامسونغ عن 3 أجهزة منزلية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحت اسم Bespoke، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق معرض IFA 2024 للابتكار في العاصمة الألمانية برلين.وسيتم إطلاق غسالة الملابس التي تحمل اسم Bespoke AI Laundry Combo في أوروبا خلال الربع الأخير من العام الجاري، بينما سيتم إطلاق غسالة Bespoke AI Washer العام المقبل، في حين أن غسالة الأطباق Bespoke Dishwasher متوفرة بالفعل في العديد من البلدان الأوروبية، بحسب موقع SamMobile.وقالت الشركة الكورية الجنوبية، إنها صممت الغسالات الجديدة لتكمل نمط الحياة الأوروبية، وسيتم عرض هذه الأجهزة خلال معرض الابتكار IFA 2024 في برلين.في أثناء دورة الغسيل، تستخدم الغسالة تقنية Bubble Shot Technology، التي تغمر الملابس بالمياه والمنظف بكفاءة أكبر وبالتساوي، كما تستخدم تقنية Heatpump Drying لتجفيف الملابس بكفاءة ولطف وسرعة في درجات حرارة منخفضة، ما يمنعها من الانكماش.وتستهلك غسالة Bespoke AI Washer طاقة أقل بنسبة 55% من الحد الأدنى لمتطلبات الطاقة لتصنيف (الفئة أ). كما تستخدم تقنية Bubble Shot، على غرار Bespoke AI Laundry Combo.وتستخدم الغسالة كذلك تقنية Ecobubble وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الطاقة.وتتميز كلاً من Bespoke AI Laundry Combo وBespoke AI Washer بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات تعرض المعلومات المتعلقة بدورة الغسيل الحالية، وتسمح بالتحكم فيها، كما تعرض توصيات غسيل مخصصة.ويمكن للمساعد الصوتي الذكي من سامسونج Bixby، المستخدم في كلا الجهازين، من فهم الأوامر الصوتية المعقدة بسهولة وتذكُّر المحادثات السابقة.وتتميز غسالة الأطباق Bespoke Dishwasher، بمظهر أنيق يمتزج مع التصميمات الداخلية للمطبخ. ووفقاً للشركة، فهي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة 10% مما هو مطلوب لتصنيف كفاءة الطاقة من (الفئة أ).