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تكنولوجيا وعلوم

من قبل دول كبرى.. أول معاهدة دولية بشأن الذكاء الاصطناعي متاحة للتوقيع اليوم

Lebanon 24
05-09-2024 | 11:36
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أعلن مجلس أوروبا، الهيئة الرئيسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، عن فتح باب التوقيع اليوم الخميس على أول معاهدة دولية ملزمة قانونًا بشأن الذكاء الاصطناعي.

ستتاح الفرصة للدول التي شاركت في مفاوضات المعاهدة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وبريطانيا، لتوقيعها.

تتناول المعاهدة المخاطر المحتملة التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي، بينما تعزز الابتكار المسؤول.

وقد كانت المعاهدة قيد الإعداد لسنوات قبل أن يتم اعتمادها في مايو بعد مناقشات مكثفة بين 57 دولة.

في بيان لها، أعربت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود عن أهمية المعاهدة، قائلة: "تشكل هذه المعاهدة خطوة رئيسية لضمان إمكانية الاستفادة من التقنيات الجديدة دون المساس بقيمنا الأساسية مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون."

تركز المعاهدة على حماية حقوق الأفراد المتضررين من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتختلف عن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي. يتضمن قانون الاتحاد الأوروبي لوائح شاملة بشأن تطوير ونشر واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل السوق الداخلية للاتحاد.

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