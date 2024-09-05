هونر في تحدٍّ جديد لشركة سامسونغ.. وتُطلق هاتفها القابل للطي

أطلقت شركة هونر اليوم الخميس هاتفها الذكي القابل للطي "Magic V3"، في خطوة تعزز بها موقفها في المنافسة العالمية ضد شركة سامسونغ.



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يتميز هاتف "Magic V3" بكونه أنحف من معظم منافسيه، حيث يصل سمكه إلى 9.2 ملم عند إغلاقه، مقارنة بـ 12.1 ملم لهاتف "Galaxy Z Fold6" من سامسونغ، وفقًا لتقرير شبكة "CNBC". هذا الإطلاق، الذي يأتي بعد تقديم الهاتف في السوق الصينية، يمثل محاولة من هونر لتوسيع حصتها في السوق الدولية الراقية.يتميز هاتف "Magic V3" بكونه أنحف من معظم منافسيه، حيث يصل سمكه إلى 9.2 ملم عند إغلاقه، مقارنة بـ 12.1 ملم لهاتف "Galaxy Z Fold6" من سامسونغ، وفقًا لتقرير شبكة "CNBC".

تعكس هذه الميزة التزام هونر بتقديم أجهزة رفيعة ومبتكرة، ما قد يمنحها ميزة تنافسية ملحوظة في هذا القطاع المتنامي.



واحدة من الميزات البارزة في "Magic V3" هي خاصية Magic Portal التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

تتيح هذه التقنية للمستخدمين سحب المعلومات بسلاسة بين التطبيقات، مما يعزز تجربة المستخدم ويجعلها أكثر تكاملًا.

على سبيل المثال، يمكن سحب عنوان من رسالة مباشرة إلى خرائط "غوغل" أو سحب صورة إلى بحث "غوغل" بسهولة.



تواصل هونر تعزيز وجودها في سوق الهواتف القابلة للطي، حيث أظهرت بيانات Counterpoint Research نموًا بنسبة 48% في شحنات الهواتف القابلة للطي على مستوى العالم خلال الربع الثاني من عام 2024.

كما شهدت مناطق مثل أوروبا الغربية وآسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية زيادات كبيرة في الشحنات، مما يعكس الطلب المتزايد على هذه التقنية.



في أوروبا الغربية، تفوقت هونر على سامسونغ لأول مرة، محققة المركز الأول في حصة السوق خلال الربع الثاني، مما يدل على نجاح استراتيجياتها في المنطقة.

وتسعى هونر الآن لإطلاق "Magic V3" في أسواق أخرى تشمل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا.



تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه المنافسة مع إطلاق "غوغل" لأحدث هواتفها القابلة للطي الشهر الماضي.

وقد تفرّدت هونر بموقعها في السوق بعد فصلها عن شركة هواوي في عام 2020، مما مكنها من التركيز بقوة على الأسواق الدولية وتقديم أجهزة مبتكرة تواكب أحدث الاتجاهات التكنولوجية. (العربية)