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تكنولوجيا وعلوم

إجراء "صارم" من غوغل لحماية البيانات.. إليكم ما هو

Lebanon 24
06-09-2024 | 00:21
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تعمل شركة غوغل على ابتكار طرق جديدة لمحاربة الوصول غير المصرح به لحسابات البريد الإلكتروني "جيميل"، إذ قد تستبدل كلمات المرور التقليدية بمفاتيح مرور تعطى مرة واحدة فقط.

وبدأت "غوغل" بتنفيذ متطلبات مصادقة أكثر صرامة في حسابات "جيميل" من أجل تقليل حجم حركة البريد العشوائي الضارة للمستخدمين، والوصول غير المصرح به الذي يمكن من خلاله سرقة بيانات المستخدم.
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وتعمل "غوغل" على إجبار مستخدمي "Google Workspace" على أخذ الأمان على محمل الجد. وبدءًا من الـ30 من شهر أيلول الجاري، لن يُدْعَم الوصول إلى حساب "جيميل" من تطبيقات أقل أمانًا، أو تابعة لجهات خارجية، أو أجهزة تتطلب فقط اسم مستخدم، وكلمة مرور لتسجيل الدخول.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المبذولة للقضاء على ما تشير إليه "غوغل" باسم طريقة تسجيل الدخول القديمة، وهي الطريقة التي تعرض مستخدمي "جيميل" لخطر كبير، وقالت "غوغل" إن التغيير سيؤثر في مستخدمي "Google Workspace" جميعهم.


وعلى الرغم من أنه قد يبدو أن "غوغل" ستجعل الأمر أكثر صعوبة على المستخدمين، فإنها في الواقع تتبنى نهجًا منطقيًّا في التعامل مع مشكلة مصادقة الحساب، ما سيقلص فعليًّا من نطاق التهديدات، التي تصيب حساب "جيميل".

وسيُوقَف وصول تطبيقات الطرف الثالث جميعها إلى "جيميل" ومزامنتها، نهاية الشهر الجاري. وسيحتاج المستخدم إلى تسجيل الدخول إلى "جيميل" باستخدام نوع أكثر أمانًا من الوصول يسمى "OAuth"، وهو أمر ينطبق على حسابات "Google Workspace" جميعها، إذ لم تعد "غوغل" تدعم بيانات اعتماد تسجيل الدخول المستندة إلى كلمة المرور فقط.

وتعدُّ "OAuth" اختصارًا لـ"Open Authorization"، وهو ببساطة إطار عمل يتيح للمستخدم مشاركة البيانات مشاركة آمنة من خلال السماح للتطبيقات والمواقع والخدمات بالوصول إلى المعلومات من دون منحها إمكانية الوصول إلى بيانات اعتماد كلمة المرور الخاصة بالمستخدم، وذلك عبر مفاتيح مرور.

وتعمل مفاتيح مرور، التي تُعطى مرة واحدة، بديلًا عن اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى خدمة معينة، وعلى الرغم أن مفاتيح المرور ليست غير قابلة للهزيمة، ولكنها أفضل بكثير من كلمات المرور، التي يمكن في الغالب التكهن بها. (إرم نيوز)
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