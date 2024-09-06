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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تكافح لمنافسة الشركات الصينية في الهواتف القابلة للطي

Lebanon 24
06-09-2024 | 09:58
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على الرغم من تفوقها لسنوات في قطاع الهواتف الذكية القابلة للطي، إلا أن شركة سامسونغ الكورية تكافح الآن لمواكبة منافسيها الصينيين.

وتوقع موقع "sammobile" أن تطلق الشركة، الشهر المقبل، نسخة أنحف بمواصفات أفضل من هاتف Galaxy Z Fold 6 لمنافسة الشركات الصينية، إلا أن شركتا "هواوي" و"أوبو" بدأتا عرض هواتفهما الذكية ثلاثية الطي.
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وتستعد "هواوي" للإعلان عن أول هاتف ذكي ثلاثي الطي، Mate XT، الأسبوع المقبل، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة، ريتشارد يو، في مقطع دعائي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع طرح الجهاز بشاشة قابلة للطي ضخمة مقاس 10 بوصات تتميز بوجود مفصلتين، ويحتوي الجهاز الذي سيكون رفيعاً جداً، على شريحة Kirin 9 series مع قدرات معالجة الذكاء الاصطناعي المحسنة، كما يتميز بإعداد دائري للكاميرا، لكن لم يتم الكشف عن المواصفات الدقيقة للكاميرا.

وعرضت شركة أوبو رسماً تقريبياً للغاية لمفهوم هاتفها القابل للطي ثلاثياً. يتميز ببنية نحيفة ومفصلتين وظهر من الجلد الصناعي، ويحتوي على شاشة واحدة فقط، تطوى إلى 3 أجزاء، بحيث يمكن طيها واستخدام الجزء المركزي من الشاشة كهاتف عادي أو فتحها مرة واحدة أو بالكامل لاستخدام شاشة أكبر. 

ومع ذلك، تظهر في الرسم العديد من أيقونات تطبيقات أبل في واجهة المستخدم، لذلك لا يتوقع الخبراء أن أوبو قريبة من إطلاق هاتف قابل للطي ثلاثياً.

والعام الماضي، ترددت شائعات بأن أوبو وVIVO يتراجعان عن قطاع الهواتف القابلة للطي، لكن أوبو دحضت هذه الادعاءات لاحقاً، وقالت إنها مستمرة في تطوير وإطلاق الهواتف القابلة للطي.
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