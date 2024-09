ميزة جديدة من غوغل.. تعرفوا إليها

Advertisement

تقوم شركة غوغل باختبار ميزة Ask Photos الجديدة التي تتيح لك استكشاف مكتبة الصور بطرق جديدة.وتطرح الشركة الميزة التي عرضتها أول مرة في شهر أيار الماضي لمستخدمي Google Labs المختارين في الولايات المتحدة قبل التوسع إلى قاعدة مستخدمين واسعة.وتتيح لك الميزة طرح أسئلة مثل "أين خيمنا آخر مرة ذهبنا فيها إلى يوسمايت؟" أو "ما الطعام الذي تناولناه في الفندق في ستانلي؟".وبفضل نموذج الذكاء الاصطناعي، تتيح ميزة Ask Photos للمستخدمين البحث عن صورهم باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية التي تستفيد من فهم الذكاء الاصطناعي لمحتوى صورهم والبيانات الوصفية الأخرى.وفي السابق، كان بإمكان مستخدمي Google Photos البحث عن أشخاص أو أماكن أو أشياء معينة في صورهم، مع أن الذكاء الاصطناعي يسمح لهم بطرح مجموعة كبيرة من الأسئلة، ويشمل ذلك الأسئلة التي تتطلب فهمًا عميقًا للصور.وباستخدام Gemini من غوغل، يقدم تطبيق Google Photos بعد ذلك استجابة بناءً على المحتوى الموجود في صورك، بالإضافة إلى سحب الصور ذات الصلة بسؤالك.وتقول غوغل إنه يمكنك حتى استخدام Ask Photos لإكمال المهام، مثل تلخيص الأشياء التي فعلتها في إجازة حديثة أو اختيار أفضل الصور لعائلتك لوضعها في ألبوم مشترك.وعلى سبيل المثال، يمكنك أن تطلب أفضل صورة من كل من المتنزهات التي زرتها، ويستخدم الذكاء الاصطناعي مجموعة متنوعة من الإشارات لتحديد ما هو الأفضل من مجموعة معينة، ويشمل ذلك أشياء، مثل الإضاءة، وعدم وضوح الصورة، وعدم وجود تشويه في الخلفية، من بين أشياء أخرى، ومن ثم يجمع ذلك مع فهمه للموقع الجغرافي للصور للعثور على تلك الملتقطة في المتنزهات.ويفهم الذكاء الاصطناعي سياق معرض الصور، ويشمل ذلك الأشخاص المهمين في حياتك، وهواياتك، والأطعمة المفضلة لديك وغيرها من التفاصيل والذكريات ذات الصلة.ويمكنك الاشتراك في قائمة الانتظار للوصول إلى Ask Photos عبر موقع غوغل الإلكتروني.وعند استخدام Ask Photos، تتيح لك غوغل التبديل إلى ما تسميه الآن البحث التقليدي، أو الطريقة الحالية للعثور على الصور.وتقدم غوغل تحديثًا لهذه الطريقة، إذ يمكنك الآن البحث عن الصور باستخدام اللغة الطبيعية. ويمكنك بعد ذلك فرز نتائج البحث حسب التاريخ أو الصلة.وتُطرح هذه الميزة باللغة الإنكليزية عبر أندرويد و iOS، مع وصول دعم للغات إضافية في الأسابيع المقبلة. (العربية)