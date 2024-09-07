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تكنولوجيا وعلوم

سيصل إلى أقرب مسافة ممكنة.. زحل يقترب من الأرض!

Lebanon 24
07-09-2024 | 03:00
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كشفت الخدمة الصحفية للقبة السماوية في موسكو أن زحل سيكون في 8 أيلول الجاري على مسافة حوالي 1.3 مليار كيلومتر من الأرض، وهي أقرب مسافة ممكنة.

وقالت:" سيصل زحل إلى أقرب مسافة من الأرض في 8 أيلول ليجد نفسه في مواجهة الشمس. وفي الطقس الصافي سيتمكن سكان الأرض من فحصه بالتفصيل".
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ومضت قائلة:" في يوم المواجهة 8 أيلول 2024 سيكون زحل على مسافة 8.66 وحدة فلكية (ما يقرب من 1.3 مليار كيلومتر) من الأرض، مع العلم أن الوحدة الفلكية هي قيمة تعادل مسافة بين الأرض والشمس".

يذكر أن مواجهة الكواكب هي تكوين تكون فيه مراكزها على خط واحد. وعند ذلك تقع الأرض بين الشمس والكوكب الذي يكون في مواجهة النجم.

وسيصل سطوع زحل في هذا الوقت إلى أعلى قيمة ممكنة، وسيكون القطر الظاهري لزحل 19.2 ثانية قوسية. وستتاح لسكان الأرض فرصة فريدة لفحصه بالتفصيل.

وسيكون زحل مرئيا من موسكو في الطقس الصافي من المساء حتى الفجر. وعند منتصف الليل سيصل إلى أعلى نقطة له في السماء.(روسيا اليوم)

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