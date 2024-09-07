"شريحة ثورية" في هاتف آيفون الجديد.. ماذا نعرف عنها؟

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ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن أحدث شريحة لشركة أبل "آيه 18"، ستزيح الشركة الستار عنها، الإثنين، مع هاتفها الجديد آيفون 16.ويأتي ذلك مع طرح النسخ الجديدة من هواتف آيفون، التي صنعت باستخدام تصميم شريحة "في9" للذكاء الاصطناعي، وهو أحدث تصميم لشركة آرم التابعة لسوفت بنك.وتعتزم شركة أبل الكشف عن الجيل الجديد من هاتفها الذكي، في احتفال يقام في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية 9 سبتمبر الحالي.وعادةً ما تكشف أبل عن الجيل الجديد من آيفون في سبتمبر من كل عام، كما يُتوقع الكشف عن الجيل الجديد من الساعة الذكية أبل ووتش خلال الاحتفال.وعلى عكس الكثير من الشركات المنافسة، تشتهر أبل بالمحافظة على سرية خصائص الجيل الجديد من أي جهاز تنتجه.ورغم ذلك فإنه من المتوقع سيطرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على خصائص الهاتف المنتظر أيفون 16.