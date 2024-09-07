29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"شريحة ثورية" في هاتف آيفون الجديد.. ماذا نعرف عنها؟
Lebanon 24
07-09-2024
|
05:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن أحدث شريحة لشركة أبل "آيه 18"، ستزيح الشركة الستار عنها، الإثنين، مع هاتفها الجديد آيفون 16.
ويأتي ذلك مع طرح النسخ الجديدة من هواتف آيفون، التي صنعت باستخدام تصميم شريحة "في9" للذكاء الاصطناعي، وهو أحدث تصميم لشركة آرم التابعة لسوفت بنك.
Advertisement
وتعتزم شركة أبل الكشف عن الجيل الجديد من هاتفها الذكي، في احتفال يقام في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية 9 سبتمبر الحالي.
وعادةً ما تكشف أبل عن الجيل الجديد من آيفون في سبتمبر من كل عام، كما يُتوقع الكشف عن الجيل الجديد من الساعة الذكية أبل ووتش خلال الاحتفال.
وعلى عكس الكثير من الشركات المنافسة، تشتهر أبل بالمحافظة على سرية خصائص الجيل الجديد من أي جهاز تنتجه.
ورغم ذلك فإنه من المتوقع سيطرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على خصائص الهاتف المنتظر أيفون 16.
Advertisement
الأكثر قراءة
مصدر اقتصادي: التوقيف منيح لرياض وهذا ما ستحصّله الخزينة
Lebanon 24
مصدر اقتصادي: التوقيف منيح لرياض وهذا ما ستحصّله الخزينة
01:15 | 2024-09-07
07/09/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقع في المتن.. شاهدوا فخامة فيلا الفنان عاصي الحلاني التي يملكها إلى جانب مزرعته في الحلانية (صور)
Lebanon 24
تقع في المتن.. شاهدوا فخامة فيلا الفنان عاصي الحلاني التي يملكها إلى جانب مزرعته في الحلانية (صور)
04:10 | 2024-09-07
07/09/2024 04:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": بـ"السلاح".. هكذا دخل "حزب الله" إلى الضفة!
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": بـ"السلاح".. هكذا دخل "حزب الله" إلى الضفة!
15:00 | 2024-09-06
06/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لإنفجار هائل.. غاراتٌ تطالُ أطراف صريفا في جنوب لبنان
Lebanon 24
فيديو لإنفجار هائل.. غاراتٌ تطالُ أطراف صريفا في جنوب لبنان
14:04 | 2024-09-06
06/09/2024 02:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت من رجل أعمال وابتعدت عن الأضواء.. هل تذكرون نسرين نصر ملكة جمال لبنان السابقة؟ هكذا أصبحت (صور)
Lebanon 24
تزوجت من رجل أعمال وابتعدت عن الأضواء.. هل تذكرون نسرين نصر ملكة جمال لبنان السابقة؟ هكذا أصبحت (صور)
02:36 | 2024-09-07
07/09/2024 02:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:00 | 2024-09-07
لمنافسة ChatGPt-4.. ماسك يُطلق هذا الكمبيوتر الخارق
03:00 | 2024-09-07
سيصل إلى أقرب مسافة ممكنة.. زحل يقترب من الأرض!
01:00 | 2024-09-07
ميزة جديدة من غوغل.. تعرفوا إليها
23:00 | 2024-09-06
روسيا.. ابتكار مادة مضادة للحرائق والحرارة المرتفعة
16:28 | 2024-09-06
كم يدفع فيسبوك لكل مليون مشاهدة؟
11:34 | 2024-09-06
رئيس تيليغرام يعلن اتباع نهج جديد للمحتوى
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
07/09/2024 18:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
07/09/2024 18:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
07/09/2024 18:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24