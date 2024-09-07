خطيرة جدًا.. وثيقة تكشف معلومات جديدة عن الأجسام الطائرة المجهولة

كشفت وثيقة أميركية رسمية، معلومات جديدة خطيرة بخصوص الأجسام الطائرة المجهولة، التي واجهت العديد من عناصر الشرطة، محذرة من مخاطر ذلك وكيفية التعامل مع الموقف عند وقوعه.

وبحسب الوثيقة، فإن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية "تشكل مخاطر أمنية كبيرة على وحدات الدعم الجوي لإنفاذ القانون"، وحثت الفرق على أن تكون يقظة خلال تواجدها في طائرات الهليكوبتر.

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كما سلطت الضوء على قصص الضباط الذين زعموا أنهم واجهوا أجساما غامضة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".



وتتضمن الوثيقة تفاصيل من التحقيقات الأميركية حول الأجسام الطائرة المجهولة، فضلا عن شهادات المبلغين عن ذلك، إلى جانب مقالات أخرى حول الحكومة الأميركية وارتباطها المحتمل بالحياة الفضائية، مع روابط لمواقع إلكترونية مختلفة للإبلاغ عن الحوادث غير الطبيعية والمشاهدات الغريبة.



والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن صفحات الوثيقة تروي قصصا شخصية من ضباط الشرطة الذين واجهوا مركبات فضائية مجهولة أثناء وجودهم على رأس عملهم.



وضمن الشهادات، زعم ضابط كان يقوم بدورية في بليرسفيل، جورجيا، في تشرين الثاني 2023 أنه شاهد أضواء خضراء في السماء، وقال: "أثناء تأدية واجبي بعد حلول الظلام، وبالقرب من أعلى الزجاج الأمامي لسيارتي، شاهدت حركة في السماء. وبعد أن ركزت انتباهي، تمكنت من رؤية مركبة على شكل مثلث، مع 3 أضواء خضراء خافتة على كل جانب كانت ساطعة بما يكفي لتقييم الحجم والشكل والحركة".



وأشار الضابط إلى أنه فقد المركبة بسرعة بسبب الأشجار، ولم يتمكن من سماع أي شيء بسبب وجوده داخل سيارته. وبعد ساعة من المشاهدة، استجاب الضابط لاتصال من صاحب منزل في نفس الاتجاه الذي كان يسافر فيه الجسم، حيث أفاد عن "شيء غريب يركض خارج منزله.. والذي لم يبد وكأنه حيوان".



ووقع لقاء آخر في هاربر وودز بولاية ميشيغان في عام 2020، حيث شهد ضابطان 3 أجسام غامضة في السماء، قبل أن تختفي من الوجود.



وتتحدث تقارير أخرى في الوثيقة عن مشاهدات مدنية لطائرات هليكوبتر تابعة للشرطة الأميركية، يُزعم أنها تطارد أجساما طائرة مجهولة الهوية.



وقال أحد المدنيين من أوستن بولاية تكساس: "عندما خرجت من الباب الأمامي، رأيت طائرة Triangle Craft بأضواء بيضاء من كل زاوية، تتبعها عن كثب طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة تتجه جنوبا، بالقرب من الطريق السريع 620". (روسيا اليوم)