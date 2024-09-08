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تكنولوجيا وعلوم

منصة روبلوكس للألعاب تبدأ مشاركة المزيد من الإيرادات مع المبدعين

Lebanon 24
08-09-2024 | 12:15
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تطرح منصة الألعاب الاجتماعية روبلوكس تقاسمًا للإيرادات يصل إلى 70%  للتجارب المدفوعة على سطح المكتب وبرنامجًا تابعًا جديدًا للمبدعين.
ومع تقدم منصة الألعاب  Roblox نحو هدفها النهائي المتمثل في الوصول إلى مليار مستخدم، تبحث الشركة عن طرق جديدة لمشاركة الإيرادات مع المطورين الذين صنعوا ملايين الألعاب على المنصة.
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وخلال مؤتمر المطورين السنوي للشركة في سان فرانسيسكو، أعلن الرئيس التنفيذي ديفيد بازوكي أن منشئي هذه الألعاب، التي تطلق عليها روبلوكس اسم التجارب، سيكونون قادرين على الاحتفاظ بما بين 50 و70 % من الإيرادات من عناوينهم المدفوعة عند شرائها بعملة حقيقية على أجهزة الكمبيوتر المكتبية.
وهذا أكثر بكثير من حصة الإيرادات البالغة 30% التي تقدمها روبلوكس للمطورين مقابل المشتريات التي تتم باستخدام عملة روبوكس الأصلية داخل التجارب المجانية.
وقد تساعد هذه الخطوة في تحفيز إنشاء المزيد من الألعاب المتميزة حيث تتطلع Roblox إلى جذب المستخدمين الأكبر سنًا ، ويقول Baszucki إن النية هي أيضًا جلب هذه الاقتصاديات الجديدة إلى التجارب المدفوعة التي تم شراؤها على أجهزة أخرى، بما في ذلك الهواتف المحمولة ووحدات التحكم، على الرغم من أن رسوم متجر التطبيقات من المرجح أن تعيق نظامي التشغيل iOS وAndroid ، ورفض مشاركة التفاصيل.
وأضاف ، نعتقد أننا نضع الأساس لمجموعة أكثر اتساعًا من أنواع المحتوى على المنصةفيما يتعلق بالتجارب المدفوعة، وأن هناك "جهدًا كبيرًا داخل الشركة لدعم الرياضات المفتوحة التي تضم أكثر من 100 لاعب أو تجارب من نوع Battle Royale على الأجهزة منخفضة التكلفة".
ورغم أنه لم يذكر ذلك، فإن هذه الاستراتيجية تهدف على ما يبدو إلى التنافس بشكل أكثر مباشرة مع Fortnite من Epic Games ، والتي لا تزال Roblox لا تملك بديلاً قابلاً للتطبيق لها على منصتها.
(اليوم السابع)
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