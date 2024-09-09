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تكنولوجيا وعلوم

ميزات جديدة من "إنستغرام" لتحرير الصور وإنشاء الملصقات

Lebanon 24
09-09-2024 | 03:34
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أطلقت منصة إنستاغرام ميزات جديدة تسمح بتحرير الصور وإنشاء الملصقات مباشرة من واجهة الرسائل المباشرة.

وتجعل هذه الأدوات الجديدة من السهل على المستخدمين تخصيص صورهم وإنشاء محتوى تفاعلي من دون الحاجة إلى مغادرة نافذة الدردشة.
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وفقًا لتقرير حديث، سيتمكن مستخدمو إنستغرام الآن من الوصول إلى صانع الملصقات من واجهة الرسائل المباشرة، ما يسمح لهم باستخدام صورة من المكتبة لإنشاء ملصق رد فعل، وهذا مشابه لما قدمه واتساب في وقت سابق من هذا العام.

ويمكن لمستخدمي إنستغرام أيضًا إضافة ملصقات أو الرسم فوق صورة قبل إرسالها إلى صديق، مع العلم أنه حتى الآن، لا يتمكن المستخدمون من فعل ذلك إلا من خلال التوجه إلى مؤلف القصص وحفظ الصورة على أجهزتهم ثم إرسالها رسالةً.

وقدمت إنستغرام ميزة أخرى تتيح للمستخدمين إنشاء ملاحظة في أعياد ميلادهم، وبنقر متابعيك على هذه الملاحظة، سيشاهدون تأثير كعكة حلوى مع  من القصاصات الورقية على الشاشة.

كذلك أضافت "ميتا" بعض سمات الدردشة الجديدة مثل "Fall" و"Sabrina Carpenter"، وقبل بضعة أيام، أطلقت إنستغرام ميزة جديدة تهدف إلى زيادة المشاركة من خلال السماح للمستخدمين بترك تعليقات على القصص.

أما في الشهر الماضي، كانت منصة التواصل الاجتماعي تختبر تخطيطًا جديدًا للملف الشخصي بعيدًا عن الكلاسيكية، وأضافت خيارًا يتيح إضافة أغنية إلى صفحة الملف الشخصي للمستخدم.
المصدر: إرم نيوز
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