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تكنولوجيا وعلوم

قبل إطلاق هاتف أيفون.. هواوي تكتسح السوق بهاتفها الجديد

Lebanon 24
09-09-2024 | 10:05
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تجاوزت طلبات الحجز المسبق لهاتف "Huawei Mate XT" ثلاثي الطي 2 مليون طلب قبل إطلاقه رسميًا. وبدأ هذا الجهاز المبتكر القابل للطي ثلاث مرات في تسجيل أرقام قياسية جديدة قبل ساعات قليلة من طرحه في الأسواق. ومن المرجح أن تزداد التوقعات المحيطة بهذا المنتج بعد إطلاقه.
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ومن المقرر إطلاق هاتف "Mate XT Ultimate Design" اليوم، حيث أظهر الجهاز اهتمامًا كبيرًا من جانب المستهلكين. ففي غضون ساعات قليلة من فتح باب الحجز في السابع من أيلول في مركز هواوي للتسوق، وصل عدد الطلبات بسرعة إلى 10 آلاف وحدة. ومن اللافت للنظر أن هذا الرقم ارتفع الآن إلى ما يقرب من 2.7 مليون وحدة، متجاوزًا التوقعات الأولية بكثير.

وأعرب العديد من المستخدمين على موقع "Weibo" عن رأي مفاده أن سلسلة "iPhone 16" تفتقر إلى الإثارة عند مقارنتها بجهاز "Huawei" ثلاثي الطي. ويبدو أن التصميم المبتكر لشركة "Huawei" قد طغى بالفعل على إصدار "Apple" المقبل.
 
يتوفر هاتف "Huawei Mate XT Ultimate Design" للطلب المسبق بنسختين من سعة التخزين: 16 جيغابايت + 512 جيغابايت و16 جيغابايت + 1 تيرابايت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاختيار بين خيارين لونيين رائعين، الأسود والأحمر، وكلاهما يوفران جاذبية جمالية مذهلة. (mashable middle east)

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