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تكنولوجيا وعلوم

أبل تطلق آيفون 16 الجديد.. لون مميز يخطف الأنظار وهذه أبرز مميزاته

Lebanon 24
09-09-2024 | 14:21
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كشف مؤتمر شركة أبل اليوم الاثنين، عن سلسلة هواتف آيفون 16 الجديدة. وجاءت الهواتف بخمسة ألوان، أبزرها الزهري الذي خطف الانظار، والذي غاب بالسابق عن هواتف آيفون.


كما غيرت أبل من شكل الكاميرا الخلفية لهواتف آيفون، مع إبقائها لسلسلة هواتف آيفون برو.
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الألوان الجديدة لآيفون 16 كانت الأسود والأبيض والزهري والأخضر والأزرق، بينما صنع الهاتف من الألمنيوم الخفيف.

ومن أبرز الإضافات كانت زر "الأكشن" الجديد، الذي يقع على جانب الهاتف الجديد، الذي سيمكن المستخدم من اختيار وظيفته، وبإمكانه أن يكون مترجم فوري أو زر الإقفال أو أي مهمة أخرى.

وخصصت أبل زرا خارجيا خاصا للتصوير، والتحكم بالكاميرا من الخارج، يتيح مرونة أكثر بالتصوير.

وبالنسبة للشاشة، فالتحديث هنا سيكون بسرعة 60 هيرتز، وستحمل نسخة برو شاشة أكبر قليلا من آيفون العادي.

وسيتم تحسين كاميرا الزاوية الواسعة، وتوسيع حجم ذاكرة الوصول العشوائي RAM. (سكاي نيوز)
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