مساء 10 أيلول... سحابة البلازما ستصل إلى الأرض

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أعلن سيرغي بوغاتشوف مدير مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء، أن سحابة البلازما التي نشأت عن التوهج الشمس يوم 7 أيلول من المتوقع أن تصل إلى الأرض مساء يوم 10 منه.ويقول العالم في مقابلة مع RT: "قذفت الشمس يوم 7 أيلول إلى الفضاء كتلة هي نوع من سحابة البلازما. وتتجه هذه السحابة نحو الأرض. وتشير النماذج إلى أن طرف السحابة سيلامس الأرض، وقد تنحرف ولن تلامس الأرض أبدا. ولكن قد يحدث العكس وتنحرف نحو الأرض، حينها سيكون تأثيرها قويا. وبصورة عامة احتمال تأثيرها على الأرض كبير".ويشير بوغاتشوف إلى أن المسافة بين الأرض والشمس كبيرة، لذلك تستمر حركة هذه السحب فترة طويلة 2-3 أيام.ووفقا له، من المتوقع أن تصل سحابة البلازما إلى الأرض في الساعة السابعة أو الثامنة مساء يوم الثلاثاء 10 أيلول. ويمكن بالإضافة إلى العاصفة المغناطيسية التي ستضرب الأرض، حدوث الشفق القطبي، لأن هذه الظواهر مترابطة. وبالطبع السيناريوهات المحتملة عديدة. (روسيا اليوم)