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تكنولوجيا وعلوم

"هواوي" تتحدى "أبل" في ليلة إطلاق آيفون 16

Lebanon 24
10-09-2024 | 08:40
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وجهت شركة هواوي تحدياً كبيراً لشركة أبل بإعلانها  عن هاتف ثلاثي للطي في التوقيت ذاته مع إطلاق الشركة الأميركية "آيفون 16" الذي اعتبره الخبراء مخيباً للآمال.

قال المختص في شؤون التكنولوجيا، هاني نوفل، إن أسعار "آيفون 16" لم تتغير نظراً لأن شركة أبل غير مقتنعة بأن هناك جديدا يدفعها لزيادة السعر مقارنة بالهواتف السابقة.
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وأضاف نوفل، في مقابلة مع "العربية Business"، أنه لا تغيير كبيرا في "آيفون 16"، وفي الماضي كانت "أبل" تتحكم أكثر نظراً لزيادة الابتكار ما كان يدفع المستخدمين لشراء هواتف أحدث.

وأوضح أن تحديثات الهاتف الجديد ليست كافية لإقناع المستخدمين، ويوجد حالياً نحو 700 مليون هاتف آيفون منذ 4 سنين إلى الخلف.

وأشار إلى أن "أبل" لم تقدم إقناعاً كبيراً للمستخدمين لتحديث هواتفهم، ولذلك كانت نتيجة الهاتف الجديد مخيبة للتوقعات.

كشفت شركة أبل النقاب يوم أمس عن إصدارها الجديد "iPhone 16" المعزز بالذكاء الاصطناعي وذلك بعد ساعات من بدء منافستها الصينية "هواوي" في تلقي الطلبات على منتجها الجديد ثلاثي الطي "tri-fold".

تلقت شركة هواوي أكثر من 2.7 مليون طلب مسبق على هاتفها الذكي ثلاثي الطيات.
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